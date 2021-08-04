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Исследование показало, как протекает коронавирус у детей

© Sputnik / Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
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Исследование было проведено среди 1734 британских детей возрастом от пяти до 17 лет с подтвержденным COVID-19.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Дети слабо подвержены длительному течению коронавирусной инфекции и обычно не страдают от тяжелых симптомов вируса, к такому выводу пришли ученые Королевского колледжа Лондона, опубликовавшие результаты исследования в журнале Lancet Child & Adolescent Health. 

© Sputnik / Алексей Даничев
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Самыми распространенными симптомами у детей в возрасте от пяти до 17 лет были головная боль - 62,2%, и утомление - 55%.

Согласно данным исследователей, средняя продолжительность заболевания составила шесть дней. При этом чем старше был ребенок, тем дольше он болел. 

У 4,4% детей болезнь протекала по меньшей мере четыре недели, в том числе у 1,8% – восемь недель, однако тяжесть симптомов снижалась с течением времени.

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