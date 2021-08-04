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WhatsApp запустил новую функцию

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210804/1032972820/WhatsApp-zapustil-novuyu-funktsiyu.html

Новая долгожданная опция станет доступна для смартфонов в ближайшем обновлении мессенджера WhatsApp.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. WhatsApp запускает функцию отправки исчезающих фото и видео, об этом сообщают представители компании.

Пользователи смогут отправить фотографии и видео с помощью опции "Посмотреть один раз".

После получения фото или видео можно будет увидеть только один раз, после чего они автоматически удаляются.

Подобная функция уже работает в Instagram: получателю нужно нажать кнопку, чтобы просмотреть изображение или видео. После закрытия, видео или изображение больше не будут доступны.

В WhatsApp предупреждают, что данная функция не гарантирует, что фото или видео не будут записаны получателям с помощью скринрекордера.

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