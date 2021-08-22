Международные армейские игры АрМИ-2021 открылись в Китае

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Церемония открытия Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021) прошла в КНР на полигоне "Корла" сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая, сообщает РИА Новости.

В Китае проходят три конкурса АрМИ-2021: "Чистое небо", "Суворовский натиск" и "Безопасная среда".

Команда Абхазии будет участвовать в шести конкурсах: "Танковый биатлон", творческий музыкальный конкурс "Армия культуры", эти два конкурса пройдут в Москве, в Рязани будут проводиться "Десантный взвод" и "Тактический стрелок", конкурс "Морской десант" во Владивостоке и конкурс по скалолазанию под названием "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии". Всего из Абхазии на АрМИ-2021 поедет 110 человек

В этом году впервые все команды России представляют курсанты высших учебных заведений Минобороны, одержавшие победы на этапах всеармейских состязаний. Команды конкурсов "Суворовский натиск" и "Чистое небо" - единственные участники, которые выступят на отечественной технике. В Китай вместе с участниками были доставлены современные боевые машины пехоты БМП-3 и боевые машины Тайфун-ПВО.

Всего в учебный центр прибыли 17 команд, представляющие семь стран.

В рамках АрМИ-2021 Россия примет 16 конкурсов, Белоруссия, Китай и Иран проведут по три, по два пройдут во Вьетнаме, Казахстане, Узбекистане и Монголии. Алжир, Армения, Сербия и Катар проведут по одному конкурсу.

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