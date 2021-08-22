11:30 22 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.36
  • EUR86.86
Поиск

Международные армейские игры АрМИ-2021 открылись в Китае

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
Получить короткую ссылку
76 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/16/1033079406.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210822/1033079434/Tseremoniya-otkrytiya-mezhdunarodnykh-igr-ArMI-2021-sostoyalas-v-Kitae.html

Абхазия принимает участие сразу в нескольких конкурсах на международных армейских играх АрМИ-2021.

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Церемония открытия Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021) прошла в КНР на полигоне "Корла" сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая, сообщает РИА Новости.

В Китае проходят три конкурса АрМИ-2021: "Чистое небо", "Суворовский натиск" и "Безопасная среда".

© Foto / Минобороны России
Скалодром покорен: команда из Абхазии готовится к "Эльбрусскому кольцу-2021"

Команда Абхазии будет участвовать в шести конкурсах: "Танковый биатлон", творческий музыкальный конкурс "Армия культуры", эти два конкурса пройдут в Москве, в Рязани будут проводиться "Десантный взвод" и "Тактический стрелок", конкурс "Морской десант" во Владивостоке и конкурс по скалолазанию под названием "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии". Всего из Абхазии на АрМИ-2021 поедет 110 человек

В этом году впервые все команды России представляют курсанты высших учебных заведений Минобороны, одержавшие победы на этапах всеармейских состязаний. Команды конкурсов "Суворовский натиск" и "Чистое небо" - единственные участники, которые выступят на отечественной технике. В Китай вместе с участниками были доставлены современные боевые машины пехоты БМП-3 и боевые машины Тайфун-ПВО.

Всего в учебный центр прибыли 17 команд, представляющие семь стран.

В рамках АрМИ-2021 Россия примет 16 конкурсов, Белоруссия, Китай и Иран проведут по три, по два пройдут во Вьетнаме, Казахстане, Узбекистане и Монголии. Алжир, Армения, Сербия и Катар проведут по одному конкурсу.

Смотрите также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Драма в аэропорту Кабула, землетрясение в Гаити, пожары: самые яркие фото недели
Пилия о развитии экономики, майнинге и паспортизиции в Галском районе
Мобильный госпиталь: схема расположения в Сухуме
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться