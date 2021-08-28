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Китай назвал доклад разведки США о происхождении COVID-19 научно неубедительным

© AP Photo / Paul Sancya
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Sputnik Абхазия
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Американская разведка опубликовала выдержки из доклада, который представила президенту Джо Байдену.

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Китайское посольство в Вашингтоне назвало доклад американской разведки о происхождении новой коронавирусной инфекции научно необоснованным, заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

© Sputnik / Нина Зотина
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В опубликованном докладе американской разведки авторы пришли к выводу, что SARS-CoV-2 не разрабатывался как биологическое оружие, но не смогли выработать единого мнения по поводу его происхождения. В качестве возможных рассматриваются две версии: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент в лаборатории.

"Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения — дело науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки", — подчеркивают дипломаты.

Китай выражает решительное несогласие и осуждает заявления о том, что он якобы препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о COVID-19, говорится в заявлении. В дипмиссии отметили, что власти Китая предоставили доступную им информацию и "полностью открыто и прозрачно" сотрудничали с ВОЗ.

По мнению китайской стороны, представленный разведкой документ показывает, что Вашингтон стремится "пойти по неверному пути политических манипуляций".

Эксперты ВОЗ, побывавшие в Китае в марте, назвали версию о происхождении COVID-19 из-за утечки из лаборатории Уханьского института вирусологии "крайне маловероятной". По их мнению, коронавирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.

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