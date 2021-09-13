Туристам со "Спутник Лайт" дали рекомендации при отправлении в Турцию

Власти Турции ужесточили требования для въезда в страну. Теперь прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Гражданам России, отправляющимся в Турцию и привитым вакциной от коронавируса "Спутник Лайт", следует сдать ПЦР-тест, рассказала РИА Новости исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она подчеркнула, что ассоциация запросила официальные разъяснения по сложившейся ситуации в посольстве Турции в Москве.

"Однако пока сохраняется неопределенность в этом вопросе, вакцинированным "Спутником Лайт" туристам, которые ожидают вылета в Турцию в ближайшее время, рекомендуется в любом случае сдать ПЦР-тест во избежание проблем при посадке на борт в России и при прохождении границы в Турции. Срочный тест можно сделать в аэропорту", — прокомментировала Ломидзе.

При этом российские туристические компании прогнозируют, что Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а также жаркие экзотические направления, такие как Мексика и Доминикана, выйдут в топ-продаж у россиян на новогодние праздники.