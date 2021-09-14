Более 200 тонн грузов прибыли в Сочи для проведения "Формулы 1"

Гран-при России "Формулы 1" пройдет в Сочи с 23 по 26 сентября. Первые грузы из Европы уже начали прибывать.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Краснодарские таможенники за несколько дней оформили более 200 тонн грузов, прибывших для проведения "Формулы 1" на 30 грузовых транспортных средствах из Польши и Австрии. Об этом сообщает пресс-служба по Сочи Краснодарской таможни.

"В этом году транспортные средства прибывают ежедневно, почти одновременно. Таможенный пост работает в усиленном режиме. Все необходимые таможенные операции груз проходит максимально оперативно, в сжатые сроки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему моменту оформлено 43 заявления о помещении товаров под специальную таможенную процедуру, речь идет о сборно-разборных павильонах команд участниц, холодильном электрооборудовании, запчастях для болидов.

Также проведен таможенный контроль в отношении пяти товарных партий - это инструменты и материалы для обслуживания и ремонта гоночных автомобилей, таможенный контроль прошли грузовики с бензином, моторным маслом для спортивных автомобилей. На этой неделе прибудут еще десять автомобилей с грузом для "Формулы 1".

С 15 сентября авиарейсами начнут прибывать первые грузовые воздушные суда из Великобритании и Италии. Всего ожидается прибытие девяти грузовых воздушных судов. Общий объем авиагрузов, предположительно, составит порядка 700 тонн.

После 20 сентября планируется прибытие чартерных авиарейсов с болельщиками, персоналом "Формулы 1", спортсменами, представителями иностранных СМИ.