Армения изменила правила въезда в страну туристов из России

Ранее россияне могли предоставить как печатную, так и электронную версию сертификатов и справок, в электронных должен был быть QR-код.

СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Армения изменила условия въезда в страну путешественникам из других стран, включая Россию. Об этом пишет Вестник Ассоциации туристов России.

С 8 сентября туристы, въезжающие в Армению с территории России, должны предъявить сертификаты вакцинации или результаты ПЦР-тестов через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".

Справки об отрицательном результате ПЦР-теста у въезжающих туристов, в соответствии с постановлением правительства Армении, должны быть на армянском, русском или английском языках, составлены на официальном бланке, содержать контакты и имя руководителя медицинского учреждения, где был сделан тест, имя, фамилию, дату рождения и номер паспорта туриста, результат теста. ПЦР-тесты должны быть сделаны не ранее чем за 72 часа до въезда.

Для сертификатов вакцинации – наименование производителя вакцины и серийный номер продукта, даты первой и второй доз, имя и фамилия проверяемого вакцинированного лица, номер удостоверения личности или карточки социального страхования, индивидуальный номер государственного медицинского страхования или номер единого идентификационного сертификата.

Туристов с вакциной "Спутник Лайт" пускают в Армению без тестов, если вакцинация была проведена не менее чем за 28 дней до въезда в Армению. Для двухкомпонентных российских вакцин - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", - этот срок должен быть не менее 14 дней со дня введения второй дозы.

Детям до семи лет справки и тесты не нужны.

Туристы, въезжающие в Армению без отрицательного результата ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, должны будут самостоятельно оплатить ПЦР-тест в аэропорту или других пограничных пунктах пропуска, и отправлены на принудительную самоизоляцию до получения отрицательного результата теста.