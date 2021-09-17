Завещание принца Филиппа засекречено на 90 лет

Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.

СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Завещание покойного британского принца Филиппа, герцога Эдинбургского, будет храниться запечатанным для "поддержания достоинства" его вдовы, британской королевы Елизаветы II, говорится в решении судьи Эндрю Макфарлейна. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я посчитал, что из-за конституционного положения монарха уместно применить особую практику в отношении королевских завещаний. Есть необходимость усилить защиту, предоставляемую действительно личным аспектам жизни этой ограниченной группы лиц для поддержания достоинства монарха и близких членов ее семьи", - говорится в решении судьи.

Отмечается, что завещание принца должно храниться запечатанным в течение 90 лет, по истечении этого срока его можно будет открыть за закрытыми дверями и решить, стоит ли обнародовать его содержание.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года на сотом году жизни.