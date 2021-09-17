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Завещание принца Филиппа засекречено на 90 лет

© AFP 2019 / HANNAH MCKAY
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Sputnik Абхазия
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Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.

СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Завещание покойного британского принца Филиппа, герцога Эдинбургского, будет храниться запечатанным для "поддержания достоинства" его вдовы, британской королевы Елизаветы II, говорится в решении судьи Эндрю Макфарлейна. Об этом сообщает РИА Новости.

© AP Photo / Adrian Dennis
Два месяца до века: умер принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
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"Я посчитал, что из-за конституционного положения монарха уместно применить особую практику в отношении королевских завещаний. Есть необходимость усилить защиту, предоставляемую действительно личным аспектам жизни этой ограниченной группы лиц для поддержания достоинства монарха и близких членов ее семьи", - говорится в решении судьи.

Отмечается, что завещание принца должно храниться запечатанным в течение 90 лет, по истечении этого срока его можно будет открыть за закрытыми дверями и решить, стоит ли обнародовать его содержание.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года на сотом году жизни.

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