Двадцатый юбилейный саммит Шанхаской организации сотрудничества прошел в пятницу 17 сентября в Душанбе.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Россия направила около трех триллионов рублей на поддержку населения страны, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Россия направила порядка 3 триллионов рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми, прежде всего", - сказал Путин на заседании глав стран ШОС, выступая по видеосвязи.

Ключевым инструментом дальнейшего стимулирования экономического роста президент РФ назвал "цифровизацию и более широкое использование экологически чистых технологий и других инновационных решений во всех сферах жизни, включая госуправление, транспорт, связь".