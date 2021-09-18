Небывалая в истории резня: остановят ли убийства ради забавы

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Вода в океане побагровела от крови — столько дельфинов за один день не убивали никогда. Массовая резня на Фарерских островах возмутила не только защитников природы: даже Союз китобоев назвал это "ошибкой". В охоте по какой-то причине участвовали новички без навыков — животные долго умирали от увечий. Споры о жестокой традиции островитян вспыхивают каждый год, но на этот раз у приверженцев обычая не осталось аргументов в его пользу. Подробнее читайте в материале Татьяны Мишиной для РИА Новости.

Слишком много убийств

Белобрысый мальчик лет пяти растерянно вертит головой — повсюду десятки, сотни изрезанных дельфинов. Взрослые, по пояс в воде, вытягивают на берег очередную тушу. Наконец мама подходит к нему и отворачивает в сторону. Рядом еще несколько детей — весело заглядывают под плавники. Некоторые фотографируются, чуть отодвинувшись от огромного пореза через всю шею. Большинству дельфинов выпустили кишки — тут же, на берегу.

В прошлое воскресенье стаю белобоких дельфинов загнали в самый большой фьорд Северной Атлантики. Окружая, лодки вытесняли их на мелководье пляжа Скалаботнур острова Эстурой. Там животных резали ножами. На кадрах видно, как дельфины плещутся в воде, покрасневшей от крови, и десятки людей наблюдают за происходящим на суше. Туши потом раздадут местным жителям, разделать их они должны сами. Но значительную часть сбросят море — никому не нужно столько мяса.

Бойня повторяется каждый год. Но в этот раз люди словно сорвались с цепи. Масштабы шокировали даже самих местных жителей. Датский депутат от Фарерских островов, Сюрдур Скаале, в понедельник посетил пляж Скалаботнур, поговорил с людьми и признал — они в ужасе. При этом все было законно — общины сами решают, когда им устраивать охоту. Хотя лицензия, а значит, и навыки были не у всех. Многих животных увечили неумелыми ударами.

Морской биолог Бьярни Миккельсен подсчитал: столько дельфинов за один день на Фарерах никогда не убивали. Нечто похожее творилось в далеком 1940-м. Но вообще такой размах характерен для XIX века: 900 убитых — в 1879-м, 856 — в 1873-м: местные скрупулезно записывают свои "успехи". Для них это гордость.

Однако сейчас даже председатель Ассоциации китобоев Фарерских островов Олавур Сюрдарберг признал, что "убийства были чрезмерными". Планировали добыть почти в десять раз меньше.

Все "озадачены и шокированы", объяснил Трондур Олсен, журналист фарерской общественной телекомпании Kringvarp Foroya. И задал телезрителям вопрос, должны ли убийства дельфинов продолжаться. Чуть больше половины ответили "нет", но треть сказали "да". При этом добычу китов-лоцманов хотели бы продолжить 80 процентов опрошенных.

Речь о крупных океанических дельфинах, которые немного уступают по величине косатке. Именно на них исторически охотились на островах — ради костей, мяса и жира. Таких китов активно истребляли по всему ареалу обитания, но сейчас забой разрешен только на Фарерах и в Гренландии.

Излюбленный обычай мужчин

Фареры называют овечьими островами (этих животных там в два раза больше, чем людей), но существенную часть дохода приносит рыболовство. По официальным данным, в среднем каждый год вылавливают около шестисот китов-лоцманов. Белых дельфинов — меньше: 35 в 2020-м и десять в 2019-м.

Но официальный регламент, который установил правила проведения гринда (охоты), появился только в 1948-м. Забивать животных позволено на специально отведенных для этого пляжах и по предварительному разрешению. Коммерческий промысел — вне закона.

Защитники традиции говорят, что это устойчивый способ добычи пищи на природе и важная часть культурной самобытности. Первый аргумент не выдерживает критики. Были времена, когда одна туша могла прокормить семью. Но сейчас островитяне почти не употребляют это мясо, что наглядно показал опрос, проведенный зоозащитной организацией PETA.

Ненужные куски выкидывают обратно в океан. К тому же мясо и жир опасны для здоровья — в них накапливается много ртути.

Однако островитяне на критику внешнего мира отвечают упреком: огромные скотобойни ничуть не гуманнее охоты на китов. Свой способ убийства они считают щадящим. Гарпун давно запрещен, поэтому берут копье, которым перерезают спинной мозг, а затем — шею. Якобы при использовании этого метода на убийство нужно "меньше секунды".

На самом деле это не так, настаивают зоозащитники. Охота может превратиться в затяжную хаотичную резню, что и видно на многих записях. Дельфинов убивают долго и на глазах у сородичей, выброшенных на берег. У этих млекопитающих сложное социальное поведение — они прекрасно осознают, что происходит с их окружением.

И только с аргументом про "культурную самобытность" никто не спорит — острова, хоть и входят в Датское Соединенное Королевство, предоставлены сами себе. Расположенные в тысяче километров от метрополии, они — еще и офшор. Копенгаген регулирует только внешнюю политику, оборону, юстицию и финансовые дела.

Впрочем, и сама Дания известна странным отношением к животным. В 2014 году в зоопарке Копенгагена умертвили совершенно здорового жирафа Мариуса. Тысячи людей просили не делать этого, но животное прилюдно расчленили и скормили львам. А вскоре усыпили и самих львов — из-за переселения нового самца в вольер. На этот раз демонстрировать мертвые туши не стали. "Не всех наших животных разделывают на публике", — отметил пресс-секретарь зоопарка.

Переломный момент

Самый ярый противник кровавой традиции — некоммерческая организация Sea Shepherd, которая борется за сохранение и спасение морских видов. Она расположена в США и функционирует в основном за счет пожертвований. Основатель Пол Уотсон — один из первых участников Greenpeace. Но ушел оттуда, считая, что действовать нужно решительнее.

Впервые Sea Shepherd пыталась сорвать охоту в 80-х. Тактика заключалась в том, чтобы мешать китобойным суднам загонять животных на мелководье. Остановила полиция. Несколько раз активистов арестовывали.

Многие годы Sea Shepherd противодействовала китобойному промыслу в Японии — благодаря этому организация и стала известной. Хотя эффект от их акций противоречив. Исследователь Дзюн Морикава пишет, что тактика зоозащитников лишь укрепила решимость Японии продолжать программу — поскольку раздражала даже сторонников запрета охоты.

В нулевые популярность передачи "Китовые войны" канала Animal Planet вдохновила организацию вновь побороться на Фарерах. В операции "Жестокие острова" использовали катера, водные мотоциклы, дельтаплан, легковой автомобиль и фургон. Все снимали на камеру для телешоу "Китовые войны: Берега викинга". И действительно, за два месяца патрулирования не убили ни одного животного. Китобои грозили активистам, называя их провокаторами, но столкновений не было. Стоило Sea Shepherd покинуть острова — и бойня возобновилась.

"Каждый раз мне грозили арестом, обещали посадить на десять лет, но отпускали, — рассказывал Пол Уотсон. — На самом деле там много противников охоты, молодые люди не хотят иметь ничего общего с этой традицией. А пожилые беспокоятся из-за высоких показателей ртути в китовом мясе и не едят его".

Сейчас страницы Sea Shepherd в соцсетях пестрят ужасающими фотографиями, сотни тысяч людей пишут о варварстве китобоев. Организация в защиту океана Blue Planet создала петицию против этой практики — там стоят подписи более полумиллиона человек. Фонд защиты китов призывает весь мир бойкотировать продукцию датских компаний.

Фарерский журналист Трондур Олсен признается: критику слышали всегда, но на этот раз внимание мирового сообщества буквально обрушилось на острова. Жуткая резня не осталась незамеченной — может быть, наконец наступил переломный момент.