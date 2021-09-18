Древнейшую в мире мозаику нашли в Турции

Размер найденного археологами изображения — три на семь метров, его составляют 3 147 камней.

СУХУМ,18 сен - Sputnik. Одна из древнейших в мире мозаик найдена при раскопках на кургане Ушаклы в провинции Йозгат в районе Соргун в Турции. Об этом сообщает Daily Sabah.

Раскопки в этом районе ведутся с 2012 года с участием специалистов из Италии.

По предварительным оценкам, возраст мозаики три с половиной тысячи лет. Она относится к периоду Хеттского царства — древнего государства в Малой Азии, существовавшего в XVIII — начале XII веков до нашей эры.

Как рассказал руководитель управления культуры и туризма провинции Йозгат Хусейн Чифтчи, форма мозайки, помимо прочего, также подтверждает факт, что она первая в своем роде в мировой истории.

Археолог Анаклето Д'агостино из Пизанского университета считает, что мозаика была создана в 1500 годы до нашей эры.

В августе группа исследователей сделала уникальную находку в городище Гюэнос в Очамчырском районе Абхазии, ученые обнаружили свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры.