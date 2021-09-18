За выборами в Госдуму следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению

На территории Абхазии голосования на выборах в Госдуму пройдет на девяти участках в воскресенье 19 сентября.

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. В Центризбирком не поступило ни одной жалобы от тех, кому был предоставлен доступ к видеонаблюдению за выборами, у парламентских партий нет претензий к техническим решениям, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, пишет РИА Новости.

На портале видеонаблюдения к 14:00 находилось 7,5 тысячи пользователей, которые смотрели одномоментно 30 тысяч избирательных участков.

"Мы сегодня не имеем ни одной жалобы от тех, кому предоставлен доступ. Парламентские партии дали информацию, что у них нет ни одной жалобы к тому техническому обеспечению, которое мы им предоставили", - сказал Булаев в информцентре ЦИК.

Он добавил, что в центрах общественного наблюдения достаточно рабочих мест.

Уполномоченный по правам человека из Армении Армен Тотоян отметил, что группа омбудсменов получила уникальный опыт, когда накануне посетила офис уполномоченного по правам человека в РФ и смогла в онлайн-режиме наблюдать за ходом голосования. По его словам, эта система позволяет профессионально и в деталях обсуждать процесс волеизъявления.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.

Девять участков для голосования на выборах в Госдуму России будут открыты в Абхазии.

Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, будут открыты в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00 19 сентября.

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.