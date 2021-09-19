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Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска

© Sputnik / Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
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Исследование проводили с 14 по 16 сентября, в нем участвовали 1,6 тысячи человек из всех регионов России.

СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Четыре недели отпуска, по мнению большинства жителей России, идеальный срок для полноценного отдыха от работы, это следует из опроса сервиса SuperJob.

© Sputnik / Максим Блинов
Россияне для отдыха в ноябре выбирают Абхазию, Турцию, ОАЭ и Венгрию

Три процента респондентов заявили, что им достаточно десяти дней отдыха, при этом 17 процентам требуется не менее двух недель.

Двухнедельные отпуска, по данным SuperJob, предпочитают люди младше 24 лет и зарабатывающие меньше 30 тысяч рублей в месяц.

19 процентов высказались за трехнедельный отпуск, 30 процентов — за четырехнедельный. Еще 23 процента опрошенных считают, что для полноценного отдыха им нужно больше месяца.

Ранее Ассоциация туроператоров Россиия сообщала, что самым дешевым из черноморских направлений по уровню стартовых для вылетов в конце сентября цен названа Абхазия.

Самый дешевый тур сюда с вылетом 19-25 сентября (10 ночей, перелет включен, питание завтраки) сейчас можно купить всего за 22 166 рублей на двоих.

На ноябрьские праздники россияне для отдыха также выбирают среди прочих направлений Абхазию.

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