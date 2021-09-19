Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска

Исследование проводили с 14 по 16 сентября, в нем участвовали 1,6 тысячи человек из всех регионов России.

СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Четыре недели отпуска, по мнению большинства жителей России, идеальный срок для полноценного отдыха от работы, это следует из опроса сервиса SuperJob.

Три процента респондентов заявили, что им достаточно десяти дней отдыха, при этом 17 процентам требуется не менее двух недель.

Двухнедельные отпуска, по данным SuperJob, предпочитают люди младше 24 лет и зарабатывающие меньше 30 тысяч рублей в месяц.

19 процентов высказались за трехнедельный отпуск, 30 процентов — за четырехнедельный. Еще 23 процента опрошенных считают, что для полноценного отдыха им нужно больше месяца.

Ранее Ассоциация туроператоров Россиия сообщала, что самым дешевым из черноморских направлений по уровню стартовых для вылетов в конце сентября цен названа Абхазия.

Самый дешевый тур сюда с вылетом 19-25 сентября (10 ночей, перелет включен, питание завтраки) сейчас можно купить всего за 22 166 рублей на двоих.

На ноябрьские праздники россияне для отдыха также выбирают среди прочих направлений Абхазию.

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