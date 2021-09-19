Как проходят выборы в Госдуму: заявление международных наблюдателей

О чем говорит отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей в Россию, в эксклюзивном интервью Sputnik объясняют члены Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Данара Курманова

В России проходят выборы депутатов в Государственную Думу. Впервые голосование длится три дня, причем отдать голос можно не только очно, на избирательном участке, но и онлайн.

Станет ли новый формат российских выборов тенденцией для всего СНГ? Влияет ли на процесс выборов отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей в Россию и как можно расценивать заявление Европарламента насчет итогов выборов в Госдуму? Об этом в интервью YouTube-каналу "Sputnik на русском" говорят представители Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) - заместитель председателя сената парламента Казахстана, координатор группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Аскар Шакиров и заместитель руководителя секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, директор международного института мониторинга развития демократии Иван Мушкет.

Дело не только в пандемии

Нынешние выборы проходят в беспрецедентных условиях из-за пандемии, и Россия смогла обеспечить все необходимые меры безопасности для граждан, считает Аскар Шакиров.

"Те участки, что мы посещали, все оснащены, следуют строгому соблюдению карантинных мер. Мы опрашивали наблюдателей, знаем, что есть все средства защиты, санитайзеры", - заявил он, уточнив, что температуру на входах в участки измеряли не только избирателям, но и представителям СМИ, а также международным наблюдателям.

При этом стоит помнить: Россия начала разрабатывать закон об электронном голосовании еще до пандемии, и он прежде всего нацелен на совершенствование выборов, подчеркивает Аскар Шакиров. "Дистанционный формат надо рассматривать в разных ракурсах, не только с точки зрения пандемии, - говорит он. – Он предполагает защиту людей преклонного возраста и людей с ограниченными возможностями, но полезен и для людей, находящихся за пределами страны, они тоже могут проголосовать. Инфраструктура соответствует предъявляемым требованиям, электронные бюллетени работают безотказно".

В думских выборах участвуют 14 политических партий, и Межпарламентская ассамблея СНГ встречалась с их представителями, рассказывает Иван Мушкет. "Мы задавали им вопросы, как они оценивают ход подготовки к выборам, как оценивают работу ЦИК, - объясняет он и добавляет: - Наш отчет говорит о том, что в целом работа проведена большая, масштабная".

Электронное голосование – будущий тренд СНГ?

Оценивать практику электронного голосования прежде всего должны сами россияне, считает Аскар Шакиров. «Но я выражу мнение всей нашей группы – этот опыт достоин изучения, - говорит он. – Современные тренды общие для многих стран».

Цифровизация развивается не только в России, но и в других странах, добавляет Иван Мушкет. "Мы давно живем в информационном обществе, у него свои вызовы, и мы в ответ развиваем различные технологии, - объясняет он и приводит в пример Молдову. – В этом году мы подготовили монографию "Цифровизация и выборы", изучили развитие современных технологий в этой республике. Также цифровые технологии развиты в Кыргызстане".

Но нужно признать: часть населения к электронному голосованию относится со скепсисом, уточняет Иван Мушкет. "Люди считают: опустить бюллетень в урну – это одно, а как голоса обработает машина? Поэтому дистанционное голосование будет развиваться и дат стимул другим странам Содружества. Но не думаю, что это будет быстрый процесс и завтра все начнут голосовать онлайн. Кто-то не так сильно разбирается в электронных устройствах, нужна будет разъясняющая работа с населением".

Зачем нужны три дня голосования

Поводом для широких обсуждений послужило и другое нововведение на думских выборов – впервые в истории выбирать депутатов в Думу можно целых три дня. Однако в этом нет ничего противоестественного, утверждает Аскар Шакиров.

"За это время можно охватить большее количество людей. Защищая права людей, мы имеем в виду, что надо защищать всех без исключения. А право на волеизъявление – это тоже субъект правозащитной работы", - говорит он.

С его мнением солидарен и Иван Мушкет.

"Временной отрезок позволяет проголосовать не сразу. Ведь, может, кто-то не успел за один день. Или человеку надо подумать, - рассуждает Мушкет. – За три дня он наверняка найдет время прийти и проголосовать, поэтому, на мой взгляд, эти нововведения эффективны и продуманы".

За три дня избиратели могут ознакомиться и с информацией о кандидатах в депутаты, полагает Аскар Шакиров. "Данные максимально доступны, и я был приятно удивлен. Один кандидат даже указал, что у него ранее была судимость – побег из-под стражи, - говорит он. - Мое первое впечатление – выборы организованы на высоком уровне. В первую очередь важен такой показатель, как явка. Посетили участок в Басманном районе Москвы вчера – более трети избирателей проголосовали к 11.30 утра. Сегодня были в Московском доме композиторов – там проголосовала практически половина".

Заявления Запада неприемлемы

В отличие от Межпарламентской ассамблеи СНГ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отказалось направить в Россию своих наблюдателей. Как считает Аскар Шакиров, такое решение вызывает сожаление.

"Выборы – это не только контроль за процессом их проведения, - поясняет он свою точку зрения. – Это и обмен мнениями, это выработка рекомендаций, которые могли бы быть полезны для других стран. Я, как представитель наблюдателей, могу сказать, что нарушения выявлены не были. Мы опираемся на общепризнанные нормы – это, в частности, Конвенция о стандартах демократических выборов в СНГ (Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках Содружества Независимых Государств – Ред.)".

Во время предыдущих мониторингов выборных процессов Межпарламентская ассамблея СНГ обменивалась мнениями с европейскими партнерами, и шел диалог, рассказывает Иван Мушкет. "Их не пригласили, они не приехали – это их решение, но есть другой момент важный. Организация, которая культивирует ростки демократии, могла бы приехать и посмотреть, как выборы проходят".

Однако некоторые организации позволяют себе преждевременные заявления, говорит Мушкет, подразумевая Европарламент, который в своем докладе рекомендовал странам Европейского Союза быть готовыми не признавать результаты выборов в Госдуму.

"Надо приехать и сделать выводы, а иначе это неприемлемо из-за этических соображений. Многие политики уже об этом говорят, и наша группа обменивается своими мнениями. Да, я считаю, что это неприемлемо", - подытожил он.