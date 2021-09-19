Сергей Меняйло избран на должность главы Северной Осетии

На должность главы Северной Осетии претендовали три кандидатуры, внесенные президентом России Владимиром Путиным на представление в парламент.

СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Депутаты парламента Северной Осетии избрали Сергея Меняйло на должность главы республики, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя собрания Алексея Мачнева.

Президент России Владимир Путин внес в парламент Северной Осетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики:

Валерия Баликоева - депутата парламента региона, председателя комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям,

Сергея Меняйло – временно исполняющего обязанности главы республики,

Медею Элдзарову - депутата парламента республики.

В тайном голосовании приняли участие 59 депутатов.

Сергей Меняйло был назначен врио главы региона 9 апреля этого года после отставки Вячеслава Битарова.

Меняйло родился в 1960 году в осетинском городе Алагир. С 2014-го по 2016 годы работал исполняющим обязанности губернатора Севастополя. В 2016 году президент назначил Меняйло своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе.