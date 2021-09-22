Президент России наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми

Утром 20 сентября студент открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате шесть человек погибли, еще 42 пострадали.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который обезвредил студента, устроившего стрельбу в пермском университете. Об этом пишет РИА Новости.

Старший лейтенант Владимир Макаров получил медаль "За отличие в охране общественного порядка". Он организовывал эвакуацию людей из здания учебного заведения.

В тексте указа президента отмечается, что сотрудники ДПС проявили отвагу и самоотверженность.

Глава МВД Владимир Колокольцев присвоил Калинину очередное специальное звание "лейтенант полиции", а Макарову — "капитан полиции".

Утром 20 сентября студент открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате шесть человек погибли, еще 42 пострадали.

Первым на место ЧП прибыл экипаж полка дорожно-патрульной службы. Макаров начал выводить людей из здания, а Калинин вошел в корпус, где столкнулся с атаковавшим. Злоумышленник выстрелил в него, в ответ полицейский применил табельное оружие, произвел задержание и оказал раненому первую помощь.

Сейчас устроивший стрельбу молодой человек находится в больнице. Против него возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказание по этой статье — от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.