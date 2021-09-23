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В Турции разрешили производство вакцины "Спутник Лайт"

© AP Photo / Matt Rourke
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Sputnik Абхазия
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В Турции в настоящее время признаются только двухкомпонентные вакцины, в их число не входит российский препарат "Спутник Лайт".

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Турецкая фармацевтическая компания получила разрешение от российского производителя вакцины "Спутник Лайт" группы компаний "ХимРар" на ежемесячное производство 50 миллионов доз препарата на территории Турции. Об этом сообщает Sputnik Турция.

Компания Türk İlaç сможет производить и реализовывать вакцину. Она запустит процедуру подачи заявки в министерство здравоохранения Турецкой Республики с целью получения разрешения на использование в стране "Спутник Лайт". 

Представители компании отметили, что в случае, если российские партнеры будут нуждаться в дополнительных производственных мощностях, они готовы в кратчайшие сроки инвестировать в дополнительное оборудование.

"Спутник Лайт" - четвертая российская вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата "Спутник V", способная давать уровень защиты до 85%. 

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