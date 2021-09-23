Вакцина "КовиВак" станет доступнее из-за модернизации производства

Всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 миллиона доз "КовиВак" и планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 миллиона доз.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Центр Чумакова модернизировал производство, это позволит нарастить мощности в два-два с половиной раза, вакцина "КовиВак" станет доступнее, заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов. Об этом пишет РИА Новости.

"Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время "КовиВак" станет гораздо более доступным для всех российских граждан", — приводит слова Ишмухаметова пресс-служба Минобрнауки.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации вакцины "Спутник Лайт". В августе был зарегистрирован препарат "ЭпиВакКорона-Н".