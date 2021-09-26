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Ядерный взрыв. Архивное фото

Генсек ООН заявил, что мир по-прежнему близок к ядерному уничтожению

© Foto / Depositphotos / curraheeshutter
В мире
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Sputnik Абхазия
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26 сентября во всем мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Мир по-прежнему близок к уничтожению ядерным оружием, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Он отметил, что на планете хранится порядка 14 тысяч единиц такого вооружения. Чтобы избежать катастрофы он призвал перейти к конструктивным мерам в решении этого вопроса.

"Пришло время навсегда рассеять тучи ядерного конфликта, избавить наш мир от ядерного оружия и возвестить о новой эре доверия и мира", — написал Гутерреш на своей странице в твиттере.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия учредила Генеральная ассамблея ООН 5 декабря 2013 года с целью повысить уровень информированности и просвещения населения об угрозе, создаваемой таким видом вооружения для человечества, а также о необходимости тотального избавления от него.

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