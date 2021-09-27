Названы факторы, повышающие риск смерти от COVID-19

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Несколько факторов может привести к риску тяжелого течения коронавирусной инфекции, а в некоторых случаях и к летальному исходу, рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам эксперта, усугубить течение болезни могут генетические причины.

Так, ученые провели исследование и пришли к выводу, что пациенты могут тяжелее переносить COVID-19 из-за трех генов – МАРТ, PIGN и CCR5. При этом биолог добавила, что ген МАРТ может также усилить вероятность неврологических осложнений.

Баранова напомнила, что любое сопутствующее заболевание может выступить фактором риска при коронавирусе.

К тому же курение тоже повышает риск "не выкарабкаться" при коронавирусной инфекции.

Отдельным источником опасений стали внутрибольничные инфекции.

"Если они антибиотико-резистентны, то потребуется время на подбор эффективных антибиотиков. А состояние человека в это время может резко ухудшиться, что и спровоцирует фатальный финал", – объяснила Баранова.

Специалист подчеркнула, что к летальному исходу часто приводит цитокиновый шторм – чрезмерная реакция иммунной системы на инфекцию. Есть определенные маркеры, которые могут указать на опасность, например, уровень С-реактивого белка или содержание ферритина.

А до наступления болезни можно оценить риски, проверив такой показатель как аутоантитела к интерферонам, заключила Баранова.