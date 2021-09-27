Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 22 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Восемь руководителей медиагруппы "Россия сегодня" вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "КоммерсантЪ", опубликованный на сайте kommersant.ru.

Первыми среди коллег в отрасли стали первый заместитель генерального директора Галина Кожина, заместитель главного редактора Дмитрий Груздев и директор по административно-хозяйственной деятельности Вадим Яковлев.

"Мне очень приятно получить эту награду. Я искренне благодарю всех, кто помогал мне стать одной из лучших, включенных в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров". Желаю всем нам интересных проектов, достижений и новых побед. Поздравляю всех сегодняшних участников рейтинга", – поделилась впечатлениями Галина Кожина, победившая в номинации "Директор по корпоративному управлению".

Дмитрий Груздев, ставший лучшим коммерческим директором, в свою очередь отметил, что награда – это лучшая оценка работы всей команды медиагруппы.

Вадим Яковлев, который стал первым в номинации "Директор по логистике и цепям поставок", добавил, что медиагруппа работает для людей.

В рейтинг вошли еще пять менеджеров "России сегодня": заместитель главного редактора Андрей Благодыренко, директор по экономике и финансам Кирилл Киселев, заместитель директора по развитию бизнеса—начальник управления анализа рынков и развития продуктов Ольга Рябова, руководитель дирекции по персоналу Евгения Солодова и исполнительный директор, руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.

Рейтинг оценивает персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Список тысячи менеджеров, набравших самые высокие баллы, ежегодно публикуется на страницах газеты "Коммерсант".

27 сентября Ассоциация проведет форум "Будущее управленческих профессий: tech-реальность", на котором будут объявлены официальные результаты рейтинга.

Агентство экономической информации "ПРАЙМ" и Ассоциация менеджеров подготовили спецпроект "Точка невозврата", в рамках которого бизнес-сообщество делится мнениями о том, какие необратимые изменения произошли в бизнесе с приходом пандемии коронавируса. Подобные спецпроекты проводятся уже 7-й год подряд. В их рамках топ-менеджеры в формате блиц-интервью отвечают на животрепещущие вопросы о влиянии внешних факторов на их бизнес. Подробнее с проектом можно познакомиться здесь.

"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК.