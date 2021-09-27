ВОЗ намерена возобновить расследование происхождения коронавируса

Предыдущая международная группа ученых работала в КНР над вопросом происхождения коронавируса с января по февраль этого года.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения планирует возобновить расследование о происхождении вируса, ставшего причиной пандемии COVID-19. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

ВОЗ соберет команду из 20 человек, куда войдут специалисты по биозащите и лабораторной безопасности, а также эксперты по заболеваниям у животных.

Предыдущая международная группа ученых посетила Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно итоговому докладу, SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное: похожие патогены обнаружили и у панголинов, что говорит о межвидовой передаче. Однако глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке, так как специалисты не нашли источник вируса.

В начале августа республиканцы из палаты представителей США опубликовали отчет, в котором пришли к выводу, что он возник в лаборатории в Ухане. При этом они основывались на данных из открытых источников и косвенных свидетельствах.

Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в свою очередь предположили, что коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов. Эту же гипотезу выдвигали члены рабочей группы ВОЗ, но они не сочли ее приоритетной.