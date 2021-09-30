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Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы

© Sputnik / Евгений Биятов
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В начале марта этого года Николя Саркози также признали виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

СУХУМ, 30 сен — Sputnik. Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование избирательной кампании 2012 года, пишет РИА Новости.

Архивное фото экс-президента Франции Николя Саркози
© Sputnik / Игорь Лилиев
СМИ: бывшего президента Саркози задержали в пригороде Парижа

Саркози будет отбывать наказание дома под электронным наблюдением.

Как следует из приговора, Саркози знал об установленном законом пороге расходов и его предупреждали о возможном превышении. Тем не менее он продолжил предвыборные митинги. 

Всего по делу, которое получило в СМИ название Bygmalion, по имени PR-агентства, занимавшегося информационным сопровождением предвыборной кампании, проходили 14 человек. Как утверждало обвинение, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов.

В начале марта Саркози признали виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением по так называемому "делу о прослушке" и приговорили к трем годам тюрьмы (два из них условно). Саркози обжаловал решение суда, таким образом, предстоит новое разбирательство.

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