Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы

В начале марта этого года Николя Саркози также признали виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

СУХУМ, 30 сен — Sputnik. Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование избирательной кампании 2012 года, пишет РИА Новости.

Саркози будет отбывать наказание дома под электронным наблюдением.

Как следует из приговора, Саркози знал об установленном законом пороге расходов и его предупреждали о возможном превышении. Тем не менее он продолжил предвыборные митинги.

Всего по делу, которое получило в СМИ название Bygmalion, по имени PR-агентства, занимавшегося информационным сопровождением предвыборной кампании, проходили 14 человек. Как утверждало обвинение, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов.

В начале марта Саркози признали виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением по так называемому "делу о прослушке" и приговорили к трем годам тюрьмы (два из них условно). Саркози обжаловал решение суда, таким образом, предстоит новое разбирательство.