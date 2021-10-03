И зимой, и летом: почему еще не поздно поехать в сап-тур

Сапсерфинг набирает большую популярность в мире благодаря своей доступности и тому, что освоить такой вид спорта под силу почти каждому.

"Лед отодвинул и греби!" - таков девиз поклонников сапсерфинга в России. Хотя появился он в жаркой стране, холод ему не помеха: в гидрокостюме кататься на доске можно хоть до поздней осени, удовольствия - море. О том, какой "лифтинг-эффект" у этого вида спорта, сколько стоит такое хобби и почему освоить его может почти любой, читайте в материале Ольги Кабановой для РИА Новости.

"Лифтинг-эффект"

"Проверено на себе — сап помогает в укреплении супружеских и романтических отношений! Ведь на воде мы учимся сохранять баланс не только буквально, но и фигурально, — уверяет сотрудник клуба GorkySup. — Так что если вторая половинка отказывается идти к психологу, астрологу или модному нумерологу, предложите вместе покататься на доске".

Сейчас сапсерфинг в моде. Многие открыли его для себя во время пандемии, когда список стран для поездок сильно сократился и пришлось искать новые способы развлечения дома.

"Катание требует концентрации: думать о горящих дедлайнах, немытой посуде и некормленом коте просто некогда. Ты — особенно если только начинаешь путь в этом виде спорта — сконцентрирован на том, как бы удержать равновесие, догнать группу, не уронить весло", — говорит менеджер Ольга Качанова, которая увлеклась сапом этой весной.

"Ставишь на доску, например, уставшую и сердитую женщину — а встречаешь на берегу уже довольную и расслабленную, — отмечает сотрудник GorkySup. — А еще сапсерфинг обладает великолепным "лифтинг-эффектом" — подтягиваются не только мышцы, но и ближайшие родственники и друзья". В общем, увлечение, на которое подсаживаешься.

Мама, папа и собака

Кататься на сап-борде можно круглый год, главное — чтобы вода не покрылась льдом, рассказывает Сергей Стариков, инструктор Sup-club.ru. Но самое популярное время — с мая по октябрь, когда на улице тепло и не нужно даже никакого спецснаряжения.

"Летом — это обычные купальные принадлежности, весной и осенью — неопреновые или сухие гидрокостюмы, гидрообувь и виндстопперы, а зимой — то же самое, только утепленное", — говорит Сергей.

Главный плюс сапсерфинга — в том, что освоить его могут абсолютно все. Вне зависимости от возраста, веса и роста. Проблемой для сплава может стать только неумение плавать.

Правда, к весу "пассажира" нужно прибавлять все, что он возьмет с собой на борт: собака, мокрая одежда, сумка с едой и водой, приготовленные для привала туристические или рыболовные снасти. Доска подбирается всегда под конкретного человека: так, чтобы он смог без труда поднять ее и перенести к месту катания.

Помимо обычных досок, есть и тандемные — рассчитанные на двух человек. А еще —сапы, созданные, чтобы перевозить всю семью разом (маму, папу и двоих детей).

Родом с Гавайев

Столицей отечественного серфинга считают Санкт-Петербург. В Ленинградской области — городе Выборге — в 2012-м прошел первый неофициальный чемпионат России по этой дисциплине.

А вообще родина сапсерфинга — Гавайские острова: еще в XVIII веке местные жители там выходили в море, стоя на деревянных досках и используя весла для гребли. Однако как вид спорта направление стало формироваться только в начале XXI века.

Помимо Северной столицы, сапсерфинг развивается в Москве, Владивостоке (там доска есть почти в каждой семье), Сочи, Крыму, Новосибирске, Екатеринбурге, Мурманске, Нижнем Новгороде.

Где покататься на сапе в Москве и не только

Знакомиться с доской инструкторы советуют на прогулках для новичков. Длятся они недолго — от часа до трех. За это время можно освоить основные техники и научиться держать равновесие.

Перед прогулкой обязательно проводят инструктаж. Тренер объясняет и показывает, как работать веслом, сидеть и стоять на доске, как забираться на нее, если упал в воду, рассказывает о маршруте. Каждому участнику выдают жилет, страховочный элемент для фиксации ноги — "лиш", гермочехол для телефона, перечисляет Владимир Бузин, директор яхт-клуба Meduza, где организуют сап-туры.

Самые распространенные маршруты в Москве — в Серебряном Бору: к Живописному мосту и Бездонному озеру.

Во время прогулки участники делают несколько остановок — отдохнуть, искупаться и сфотографироваться. "В зависимости от продолжительности тура в середине маршрута может быть обед, — объясняет инструктор Сергей Стариков. — Если кто-то устал и больше не хочет грести, берем его на буксир".

Туристы, которые любят разнообразие, могут поиграть в сап-поло или записаться на йогу. "Участники тренируют баланс и растяжку прямо на воде, — рассказывает Владимир Бузин. — На такие занятия приходят не только девушки, но и брутальные парни".

Освоив сап, можно отправиться в многодневное путешествие. Например, на Камчатку.

Гиды планируют сплавы до минуты — чтобы никто не устал, не замерз и "не умер от голода". Учитывают, в частности, время восхода и захода солнца, погоду, силу течения и направление ветра, физические возможности группы, чтобы понимать, сколько энергии туристы будут затрачивать на сопротивление воде.

Цена вопроса

Стоимость прогулки на сапе вполне доступна. Аренда доски на час начинается от 400 рублей, сплав в группе (в ней может быть от двух и до нескольких десятков человек) — от двух тысяч. Правда, путешествие на Камчатку — от 60 тысяч. Если доска своя — цена ниже.

На прогулках можно встретить туристов в возрасте от четырех до 65 лет и старше. Но наибольшей популярностью сапы пользуются у тех, кому от 25 до 34.

"В сапсерфинге нет четкого разделения в стиле "мальчики — налево, девочки — направо", — говорит инструктор из GorkySup. — Девушки часто выступают за экстрим, а парни могут бесконечно делать селфи для инстаграма".

Так что маршрут корректируют в зависимости от пожеланий участников.

"Хочешь — проводи время в компании "на чиле, на расслабоне", как в той песне. Если нет, то, напротив, можно погрузиться в состояние осознанности и отпустить проблемы", — говорит Ольга Качанова. В общем, не сушите весла — они пригодятся.