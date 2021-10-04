Летучих мышей в России проверили на коронавирус

Согласно докладу ВОЗ, SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но другие варианты вируса выявили, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

"SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей, разных видов, методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли", – сказала Сперанская.

Она отметила, что, помимо SARS-СoV-2, в природе существуют и другие коронавирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в России.

Такие вирусы у летучих мышей встречаются во всех регионах, где они водятся, но пока в России они мало исследованы, уточнила Сперанская.

Всемирная организация здравоохранения планирует возобновить расследование о происхождении вируса, ставшего причиной пандемии COVID-19.

Предыдущая международная группа ученых работала в КНР над вопросом происхождения коронавируса с января по февраль этого года.

Согласно итоговому докладу, SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное: похожие патогены обнаружили и у панголинов, что говорит о межвидовой передаче.