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В Сочи рассчитывают принять 6,8 миллиона туристов до конца года

© Sputnik / Артур Лебедев
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Sputnik Абхазия
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В Сочи с начала года уже отдохнули 5,7 миллиона человек, этот показатель выше, чем в рекордном 2019 году.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. В Сочи рассчитывают до конца года принять 6,8 миллиона туристов, это на 300 тысяч больше, чем прогнозировалось, об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Алексей Копайгородский.

Он отметил, что по итогам девяти месяцев 2021 года доходы от санаторно-курортной отрасли составили уже свыше одного миллиарда рублей.

"Мы рассчитываем, что турпоток будет сохраняться и по итогам года составит 6,8 миллиона человек", — написал глава курорта.

© Sputnik / Акоп Кущян
Свыше девяти миллионов человек пересекли границу России и Абхазии с начала года

Он добавил, что уже на следующей неделе в Сочи откроют зимние пляжи, на которых будут размещены удобные скамейки и места для занятий спортом.

"В сентябре Сочи принял 700 тысяч туристов. В первый осенний месяц турпоток оказался выше прогнозов. Санатории Сочи сейчас загружены в среднем на 84%. И номера в официальных средствах размещения забронированы на ближайшие три месяца", — добавил Копайгородский.

Ранее эксперты прогнозировали, что турпоток за этот год может составить всего 6,5 миллиона человек, однако спрос на отдых там растет.

 

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