Гиперзвуковая ракета "Циркон" впервые испытана с подводной лодки в России

Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука, это примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Российский флот впервые испытал гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В испытаниях была задействована субмарина "Северодвинск". Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Испытания признаны успешными.

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.

Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.