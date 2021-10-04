Гиперзвуковая ракета "Циркон" впервые испытана с подводной лодки в России

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Российский флот впервые испытал гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В испытаниях была задействована субмарина "Северодвинск". Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Испытания признаны успешными.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.
Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.