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Гиперзвуковая ракета "Циркон" впервые испытана с подводной лодки в России

© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ
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Sputnik Абхазия
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Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука, это примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Российский флот впервые испытал гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ
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В испытаниях была задействована субмарина "Северодвинск". Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Испытания признаны успешными.

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.

Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.

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