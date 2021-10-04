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В России остановлено проведение массовых мероприятий из-за ситуации с COVID-19

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в большинстве российских регионов, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Массовые мероприятия по всей России в связи с пандемией остановлены, они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса", – сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.

"И от тысячи до трех тысяч - всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса", – сказала она.

Анна Попова также отметила, что ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, рост за неделю составил 14%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале заседания отметил, что динамика, которая наблюдается в последние дни, вызывает серьезное беспокойство, заболеваемость растет в большинстве российских регионов.

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