23:41 04 Октября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.92
  • EUR84.64
Поиск
Мессенджер WhatsApp

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
79602
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/0a/04/1033346983.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20211004/1033346892/V-rabote-Facebook-Instagram-i-WhatsApp-proizoshli-sboi.html

Большинство пользователей Facebook жалуется на работу сайта, а также на соединение с сервером и сбои в приложении.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. В работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксировали масштабные сбои, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.

Первые сообщения о проблемах появились после 18:34 в понедельник. В основном их фиксируют в США и Великобритании, а также Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, России и других странах.

В Instagram в основном наблюдаются сбои в приложении, а также соединении с сервером и работой сайта. У пользователей Whatsapp также наблюдаются проблемы с работой приложения, соединением с сервером и отправкой сообщений.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

 

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Митинг у Парламента Абхазии
"Праздничный" инцидент: к чему пришли депутаты
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться