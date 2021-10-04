В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои

Большинство пользователей Facebook жалуется на работу сайта, а также на соединение с сервером и сбои в приложении.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. В работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксировали масштабные сбои, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.

Первые сообщения о проблемах появились после 18:34 в понедельник. В основном их фиксируют в США и Великобритании, а также Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, России и других странах.

В Instagram в основном наблюдаются сбои в приложении, а также соединении с сервером и работой сайта. У пользователей Whatsapp также наблюдаются проблемы с работой приложения, соединением с сервером и отправкой сообщений.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.