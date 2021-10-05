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Оползень разрушил дорогу и повредил дома в Сочи

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Sputnik Абхазия
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В Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды, местами прогнозируются сильный дождь, гроза, на реках из-за сильных осадков возможны подъемы уровней воды.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Оползень сместил фундаменты 20 домов и разрушил участок дороги в селе Сергей-Поле в Лазаревском районе Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что по факту подвижки грунта органы прокуратуры организовали проверку.

"В Лазаревском районе в селе Сергей-Поле ночью произошел оползень. В зоне оползня оказались восемь частных домовладений, также размыта дорога в село Варваровка. Сейчас работаем на месте, оказываем помощь всем пострадавшим. Семьи, оказавшиеся в зоне бедствия, эвакуировали в пункты временного размещения", — написал в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.

Из 20 поврежденных домов восемь были заселены, из них эвакуировали 30 человек, в том числе десять детей. Пострадавших нет. 

Из-за непогоды ночью также был поврежден участок федеральной трассы А-147 в районе Мамайского перевала.

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