Оползень разрушил дорогу и повредил дома в Сочи

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Оползень сместил фундаменты 20 домов и разрушил участок дороги в селе Сергей-Поле в Лазаревском районе Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что по факту подвижки грунта органы прокуратуры организовали проверку.

"В Лазаревском районе в селе Сергей-Поле ночью произошел оползень. В зоне оползня оказались восемь частных домовладений, также размыта дорога в село Варваровка. Сейчас работаем на месте, оказываем помощь всем пострадавшим. Семьи, оказавшиеся в зоне бедствия, эвакуировали в пункты временного размещения", — написал в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.

Из 20 поврежденных домов восемь были заселены, из них эвакуировали 30 человек, в том числе десять детей. Пострадавших нет.

Из-за непогоды ночью также был поврежден участок федеральной трассы А-147 в районе Мамайского перевала.