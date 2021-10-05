Песков заявил, что COVID-19 становится злее

За сутки в России подтверждены 895 смертей среди заболевших COVID-19, это новый максимум смертей с заболеванием за сутки, за все время - 211 696.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Вирус COVID-19 становится злее, а уровень вакцинирования россиян недостаточен, умирают не сделавшие прививку граждане, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Действительно, это цифры очень плохие... И, действительно, это вызывает обеспокоенность. А причина главная - это недостаточный уровень вакцинированности. Вирус становится злее, а уровень вакцинированности у нас недостаточен. И, как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в чем главная причина таких высоких цифр.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за сутки в РФ подтверждены 895 смертей среди заболевших COVID-19, это новый максимум смертей с заболеванием за сутки, за все время - 211 696.