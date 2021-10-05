Политолог о выводе войск США из Афганистана: расхлебывать будет Европа

СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Толпа беженцев после вывода войск США из Афганистана направилась в Европу, сказал в интервью Sputnik заведующий отделом Кавказа Института Стран СНГ Владимир Новиков.
"Поэтому, если Европа сейчас впустит к себе эту массу беженцев, то будет очень много проблем, начиная от того, что их придется содержать, что непросто в постковидной экономической ситуации, продолжая последствиями социокультурными. А что с ними делать, они здесь на год, на два, навсегда? Как их интегрировать в европейское общество, а интегрируемы ли они? Европейцы понимают, какой "подарок" сделала Америка своим выводом войск из Афганистана", – говорит эксперт.
Согласно результатам опроса, почти половина немцев (49%), более трети французов (34%) и итальянцев (36%), 40% британцев и 41% испанцев считают, что ввод войск в Афганистан в 2001 году был ошибкой. Противоположного мнения придерживаются 40% французов, 37% немцев, 34% британцев, 46% итальянцев, 39% испанцев.
"Цифры показывают, что это негативная реакция. Для нас, стран постсоветского пространства, было бы лучше, если бы Европейский Союз открыл эти ворота, чтобы мы оказались не резервуаром, а всего лишь транзитной территорией", – заметил Новиков.
Политолог также сказал, что после вывода войск США и прихода к власти талибов в Афганистане большие волны беженцев направились в сторону Европы, хотя высшей справедливостью было бы, если бы их принимала Америка.
"Это они заварили кашу 20 лет назад непонятно зачем. Пусть они эту кашу и расхлебывают, но, видите ли, в чем дело, у них нет желания и стремления. Американцы создали проблему, но они создали ее не себе, поэтому им глубоко наплевать", – отметил Владимир Новиков.
При этом он не считает, что вывод войск из Афганистана – не поражение Соединенных Штатов Америки.
"Я считаю, что это совершенно осознанная политика американской администрации, она сбросила многомиллиардный токсичный актив, как говорят экономисты, и совершенно очевидно, что Америка предложила расхлебывать кашу, которую она заварила 20 лет назад, другим людям и странам", – подчеркнул политолог.
По результатам опроса, более трети французов (35%), 41% немцев, 43% британцев, более половины итальянцев (53%) и почти половина испанцев (47%) ответили, что то, как проходил вывод войск из Афганистана, ухудшило образ США в их глазах.
Более половины всех опрошенных во всех странах считают, что вывод войск из Афганистана понизил уровень мировой безопасности, такого мнения придерживаются половина французов (50%), 63% немцев, более половины британцев (53%) и испанцев (54%) и 60% итальянцев.
Число респондентов во всех странах, которые считают, что США должны принимать беженцев, бегущих из Афганистана из-за прихода движения Талибан, превышают число тех, кто считает, что беженцев должны принимать европейские страны: 63% против 46% во Франции, 73% против 58% в Германии, 75% против 67% в Великобритании, 82% против 73% Италии, 85% против 80% в Испании.