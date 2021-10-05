Политолог о выводе войск США из Афганистана: расхлебывать будет Европа

Французская социологическая компания IFop провела опрос для международного информационного агентства и радио Sputnik среди европейцев, что они думают о последствиях вывода американских войск из Афганистана.

СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Толпа беженцев после вывода войск США из Афганистана направилась в Европу, сказал в интервью Sputnik заведующий отделом Кавказа Института Стран СНГ Владимир Новиков.

"Поэтому, если Европа сейчас впустит к себе эту массу беженцев, то будет очень много проблем, начиная от того, что их придется содержать, что непросто в постковидной экономической ситуации, продолжая последствиями социокультурными. А что с ними делать, они здесь на год, на два, навсегда? Как их интегрировать в европейское общество, а интегрируемы ли они? Европейцы понимают, какой "подарок" сделала Америка своим выводом войск из Афганистана", – говорит эксперт.

Согласно результатам опроса, почти половина немцев (49%), более трети французов (34%) и итальянцев (36%), 40% британцев и 41% испанцев считают, что ввод войск в Афганистан в 2001 году был ошибкой. Противоположного мнения придерживаются 40% французов, 37% немцев, 34% британцев, 46% итальянцев, 39% испанцев.

© Sputnik Последствия вывода войск из Афганистана

"Цифры показывают, что это негативная реакция. Для нас, стран постсоветского пространства, было бы лучше, если бы Европейский Союз открыл эти ворота, чтобы мы оказались не резервуаром, а всего лишь транзитной территорией", – заметил Новиков.

Политолог также сказал, что после вывода войск США и прихода к власти талибов в Афганистане большие волны беженцев направились в сторону Европы, хотя высшей справедливостью было бы, если бы их принимала Америка.

"Это они заварили кашу 20 лет назад непонятно зачем. Пусть они эту кашу и расхлебывают, но, видите ли, в чем дело, у них нет желания и стремления. Американцы создали проблему, но они создали ее не себе, поэтому им глубоко наплевать", – отметил Владимир Новиков.

При этом он не считает, что вывод войск из Афганистана – не поражение Соединенных Штатов Америки.

"Я считаю, что это совершенно осознанная политика американской администрации, она сбросила многомиллиардный токсичный актив, как говорят экономисты, и совершенно очевидно, что Америка предложила расхлебывать кашу, которую она заварила 20 лет назад, другим людям и странам", – подчеркнул политолог.

По результатам опроса, более трети французов (35%), 41% немцев, 43% британцев, более половины итальянцев (53%) и почти половина испанцев (47%) ответили, что то, как проходил вывод войск из Афганистана, ухудшило образ США в их глазах.

Более половины всех опрошенных во всех странах считают, что вывод войск из Афганистана понизил уровень мировой безопасности, такого мнения придерживаются половина французов (50%), 63% немцев, более половины британцев (53%) и испанцев (54%) и 60% итальянцев.

Число респондентов во всех странах, которые считают, что США должны принимать беженцев, бегущих из Афганистана из-за прихода движения Талибан, превышают число тех, кто считает, что беженцев должны принимать европейские страны: 63% против 46% во Франции, 73% против 58% в Германии, 75% против 67% в Великобритании, 82% против 73% Италии, 85% против 80% в Испании.