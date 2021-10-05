Карты "Мир" начали принимать в Дубае

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали принимать карты платежной системы "Мир", об этом сообщается на сайте платежной системы.

Компания Network International в ОАЭ, лидер на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, предоставила своим клиентам – торгово-сервисным предприятиям ОАЭ – техническую возможность приема карт "Мир".

"Россия является ключевым рынком для нескольких торговых сегментов в ОАЭ, особенно в сфере гостиничного бизнеса и розничной торговли, и мы рады внести свой вклад в то, чтобы российские покупатели чувствовали себя комфортно при использовании своих карт "Мир", – прокомментировал Ахмед Бин Тарраф, президент Network International в ОАЭ.

Еще в июне этого года сообщалось, что прием карт может начаться и в Болгарии, и в Таиланде.

Национальная платежная система Абхазии "АПРА" и российская платежная система "Мир" интегрированы. Таким образом, в любой точке, где обслуживается карта "Мир", автоматически будет обслуживаться и "АПРА".

Кроме ОАЭ, "Мир" принимается в 11 странах – Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия и Кипр. Еще в двух странах проведены тестовые транзакции – Южная Корея и Великобритания.

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