Корабль с "киноэкипажем" пристыковался к МКС

"Киноэкипаж" отправился на Международную космическую станцию для съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории лента с профессиональными актерами в космосе.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС, передает корреспондент РИА Новости с Байконура.

Космический корабль "Союз МС-19" причалил к модулю "Рассвет".

При стыковке пришлось перейти на ручное управление, так как поочередно отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения "Курс".

Теперь предстоит проверить герметичность, обеспечить равное давление между кораблем и станцией, и только около 17:05 открыть переходные люки.

Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.