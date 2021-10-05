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Корабль с "киноэкипажем" пристыковался к МКС

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20211005/1033354290/Korabl-s-kinoekipazhem-pristykovalsya-k-MKS.html

"Киноэкипаж" отправился на Международную космическую станцию для съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории лента с профессиональными актерами в космосе.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС, передает корреспондент РИА Новости с Байконура.

Космический корабль "Союз МС-19" причалил к модулю "Рассвет".

При стыковке пришлось перейти на ручное управление, так как поочередно отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения "Курс". 

Теперь предстоит проверить герметичность, обеспечить равное давление между кораблем и станцией, и только около 17:05 открыть переходные люки.

Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

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