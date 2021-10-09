Укрепление безопасности обсудили с коллегами из Абхазии и Южной Осетии в МИД России

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил с коллегами из Абхазии и Южной Осетии пути укрепления безопасности республик. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.
Встреча Руденко с замглавы МИД Абхазии Ираклием Тужба и государственным советником президента Южной Осетии Константином Кочиевым состоялась в контексте подготовки к предстоящему 12-13 октября очередному раунду Женевских дискуссий.
Отмечается, что стороны особое внимание уделили продвижению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией - с другой.
Также обсуждался запуск процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией.
Сообщается, что стороны подтвердили настрой продолжать наращивать усилия по купированию рисков региональной безопасности.
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