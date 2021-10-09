Пора переходить: как установить новую Windows 11 и что из этого получится

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Важное событие в мире компьютеров, ведь с момента выхода "десятки" минуло девять лет. Что нового в Windows 11, как ее установить и стоит ли вообще это делать — в материале Кирилла Каримова для РИА Новости.

Трудности перехода

Строго говоря, Windows 11 показали еще в июне, но пока она была доступна небольшому числу бета-тестеров и энтузиастов, которые тщательно изучали каждую новую сборку, выискивали и громко озвучивали любую ошибку. Их, правда, оказалось не так уж много, на что намекают и рекордные сроки релиза ОС — Microsoft еще никогда не была так расторопна.

Но у этого есть своя цена: у Windows 11 высокие требования к компьютеру. Чтобы проверить, поддерживается ли "железо", в Редмонде даже создали отдельную программу PC Health Check, которая даст (или нет) зеленый свет установке. В нашем случае все условия (вроде восьмого поколения процессоров Intel или наличия доверенного платформенного модуля) были выполнены. И конечно, компьютер нужно обновить до последней версии "десятки".

Далее заходите на страницу с загрузкой Windows 11 и запускаете процедуру установки. В Microsoft постоянно твердят, что загружать дистрибутив надо только из официального источника, только так можно быть уверенным в безопасности. В будущем на поддерживаемые компьютеры прилетит автоматическое обновление до "одиннадцатой", пока желающим операцию придется выполнять вручную.

Установка в идеале займет примерно час. У нас возникли и проблемы. Ошибка с кодом 0x8007007f — массовая, и в Microsoft еще не объяснили, почему инсталляция внезапно прерывается. Правда, лечится это просто: программу-установщик нужно вручную запустить с правами администратора.

В остальном же обновление до Windows 11 проходит бесшовно — на компьютере даже можно работать. Для желающих установить ОС на чистую систему предусмотрели опцию дедовского метода загрузки с флешки — в Редмонде это не запрещают.

Что нового

По неофициальным данным, идея Windows 11 родилась в Microsoft буквально за несколько месяцев до презентации — до этого программисты работали над крупным обновлением Windows 10 и версией 10X для устройств с сенсорными дисплеями. Именно от нее релизной операционке достался переработанный графический интерфейс, который часто сравнивают с macOS. Параллели с творением Apple неслучайны.

Меню "Пуск" значительно переработали — "живые плитки", которые использовали в Windows 8.x и 10, отправились на покой. Теперь — сетка прикрепленных приложений вместе со списком последних приложений и документов. Новый "Пуск" очень напоминает меню в мобильных ОС.

Много недовольства вызвало решение прикрепить панель задач к нижнему краю экрана, отныне ее нельзя переместить к верхнему, левому или правому краю. По умолчанию значки отцентрованы (как на macOS), но вручную включается привычное выравнивание влево.

В панели обращают на себя внимания две новые иконки: мини-приложения и чат. Первые — развитие "Новостей и интересов" из Windows 10, но пока там только фирменные виджеты сервисов Microsoft. Чат же основан на Microsoft Teams — мессенджере, который так и не стал популярным в России, у нас предпочитают Zoom или Telegram. Что интересно, открепить иконки от панели и освободить место для действительно нужных приложений нельзя.

Впервые за долгую жизнь Windows скругляются углы открытых окон — очередной шаг в сторону мобильных операционок. Вообще, в 11-й очень заметен крен к устройствам с сенсорными экранами: элементы интерфейса стали крупнее, полностью переработаны "Параметры". Теперь крайне сложно попасть в настройки времен Windows XP. И даже если до них доберетесь, то и там графику переработали. Правда, в некоторых окнах наблюдаются неприятные подергивания интерфейса — что-то здесь с производительностью не так.

Особенно новые веяния сказались на "Проводнике" — встроенном файловом менеджере Windows, который, казалось, застыл в развитии лет 15 назад. Вместо панели инструментов в верхней части "Проводника" — панель команд, где собраны самые необходимые и часто используемые функции. Некоторые из иконок лишены подписей — нам предлагают догадаться об их предназначении самостоятельно. Изменились контекстные меню в "Проводнике" (и не только там). Привычные действия — "Вырезать", "Копировать", "Удалить" и другие — вынесли в верхнюю или нижнюю часть контекстного меню тоже без каких-либо подписей.

Наконец, значительно модернизировали центр уведомлений. Тут теперь календарь, звук, индикация заряда, а также быстрые действия, подозрительно похожие на шторку настроек в Android или iOS. Решение спорное — на подопытном ноутбуке исчезли некоторые полезные пункты быстрых настроек, как и возможность оперативно изменить план энергопотребления устройства. Но выглядит красиво, да.

А вот заявленную на презентации поддержку приложений из ОС Android мы так и не увидели. Многообещающая функция встроенной виртуальной машины пока на стадии раннего тестирования и станет доступна лишь в 2022-м.

Стоит ли переходить на Windows 11

Несколько дней работы на Windows 11 показали, что у Microsoft получилось к релизу довести ОС до состояния полноценного продукта. Вылетов приложений, синего (теперь он, правда, черный) "экрана смерти" или других серьезных неприятностей не было.

Новый интерфейс по-настоящему оценят владельцы ноутбуков с сенсорными дисплеями и немногочисленные фанаты Windows-планшетов — операционная система Microsoft наконец-то научилась эффективно масштабировать графические элементы, экранная клавиатура стала быстрее, а привычные приложения вроде "Ножниц" адаптировали под палец.

Но нужно ли спешить с переходом на Windows 11? Однозначно нет. Во-первых, сборки пока не отличаются стабильностью в работе с конкретным "железом" — так, на подопытном ноутбуке с переходом на новую версию ОС пропала возможность заряжаться по разъему USB-С. Есть информация, что Windows 11 плохо совместима с процессорами от AMD. Во-вторых, многие функции будут добавлять постепенно — в накопительных обновлениях. Наконец, сейчас, кроме обновленного интерфейса Windows 11, объективно нет никаких преимуществ над привычной "десяткой", которая сохранит актуальность еще несколько лет.