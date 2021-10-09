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Изменены правила регистрации возвращающихся из-за границы в Россию

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Абхазия
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Роспотребнадзор в конце апреля обязал всех россиян, возвращающихся из-за рубежа, сдавать ПЦР-анализ на COVID-19 и заполнить анкеты на портале Госуслуг.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. На портале Госуслуг с 8 октября изменилась форма и порядок заполнения заявления о регистрации прибывающих в Россию из-за границы, об этом пишет Вестник Ассоциации туроператоров России.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Отмечается, что помимо изменения внешнего вида заявления, был скорректирован список необходимых к предоставлению данных о рейсе и личности пассажира.

После заполнения анкеты на портале, человеку будет выдан QR-код, который необходимо будет предъявить инспектору в пункте пропуска при пересечении границы.

При этом одно из новшеств заключается в том, что заполнение анкеты на Госуслугах освобождает от заполнения бумажной версии. 

Гражданин, возвращающийся из-за границы в Россию, должен указать реквизиты действующего загранпаспорта (серия, номер и кем выдан) и номер телефона. А вот загружать свое фото больше не нужно, раньше это требование вызывало у многих туристов проблемы, отмечают в АТОР. 

Теперь на Госуслугах необходимо будет внести в электронную анкету номер посадочного места, который раньше указывался только в бумажной версии анкеты, которую выдавали на борту самолета. Без внесения любых данных в эту графу электронная анкета просто не будет сохранена.

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