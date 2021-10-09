Новую версию возникновения COVID-19 выдвинули в США

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Новая коронавирусная инфекция могла эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера, образцы его вируса были отправлены в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка, сообщает газета Telegraph.

Вирус мог мутировать, находясь в течение долгого времени в теле одного человека, так считает исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм.

"Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки", - приводит газета слова Латэма.

Как пишет издание, в 2012 году у шести шахтеров, которые разгребали остатки помета летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, выявили "похожую на пневмонию" болезнь. Трое из них умерли, другие провели в больнице до шести месяцев.

Через год после смертей ученые из города Ухань в том же месте обнаружили коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96% идентичен вирусу, вызывающему COVID-19.

Отмечается, что образцы вируса, который поразил шахтеров, отправили исследователям в Ухань, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19.