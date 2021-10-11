Археологи обнаружили в Израиле огромную винодельню возрастом 1,5 тысячи лет

При раскопках в израильском городе Явне археологи обнаружили винодельню, которой полторы тысячи лет.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Масштабный винодельный завод византийского периода, производивший до двух миллионов литров вина в год, обнаружен археологами в израильском городе Явне, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление древностей Израиля.

Промышленный комплекс был построен по передовым технологиям того времени, он включает в себя пять великолепных винных прессов площадью 225 квадратных метров каждый, склады для выдержки и сбыта вина, печи для обжига глиняных амфор, в которых хранился напиток, десятки тысяч фрагментов и целые кувшины. Доступ между помещениями предприятия хорошо спланирован.

© AP Photo / Tsafrir Abayov Сотрудники Управления древностей Израиля работают в огромном старинном винодельческом комплексе, построенном примерно 1500 лет назад в Явне, центральный, Израиль, понедельник, 11 октября 2021 года. Израильские археологи заявили, что комплекс включает в себя пять винных прессов, склады, печи для производства глиняных сосудов для хранения и десятки тысяч осколков и банок.

"Мы были удивлены, обнаружив здесь сложную фабрику для производства вина в промышленных количествах. Расчет производственной мощности этих винных прессов показывает, что ежегодно продавалось около двух миллионов литров вина, хотя в то время, как мы помним, весь процесс проводился вручную", – отмечают руководители раскопок доктор Эли Хаддад, Лиат Надав-Зив и доктор Йон Селигман, чье заявление процитировало израильское управление древностей.

© AP Photo / Tsafrir Abayov Сотрудник Управления древностей Израиля держит кувшин из огромного древнего винодельческого комплекса, построенного примерно 1500 лет назад в Явне, центральный, Израиль, понедельник, 11 октября 2021 года. Израильские археологи заявили, что комплекс включает в себя пять винных прессов, склады и печи для производства глины. сосуды для хранения и десятки тысяч обломков и банок.

В древности вино было очень востребованным продуктом – его пили не только взрослые, но и дети, в том числе из-за плохого качества и вкуса питьевой воды, отмечается в сообщении управления древностей.

Судя по находке, город Явне полтора тысячелетия назад был одним из центров мирового виноделия.

При раскопках также были найдены более древние прессы, построенные более 2300 лет назад, что говорит о непрерывности винодельческой традиции в этом регионе.

Власти города планируют создать на месте древнего винзавода археологический парк, который будет открыт для посещения туристов.