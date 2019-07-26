Кандидаты в президенты Абхазии: главное, что нужно знать

На пост президента Абхазии на выборах в 2019 году претендуют десять кандидатов: Шамиль Адзынба, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Астамур Какалия, Алхас Квициния, Астамур Отырба, Астамур Тарба и Рауль Хаджимба.

26 июля Центральная избирательная комиссия завершила процедуру регистрации кандидатов в президенты и проверку предоставленной ими документации. По решению комиссии ЦИКа, зарегистрированы были все десять кандидатов.

После 26 июля ЦИК займется организацией окружных участковых комиссий и избирательных участков, а также подготовкой списков избирателей, которые должны быть вывешены на окружных участках за 10 дней до выборов.

После окончания регистрации кандидаты приступают к агитационной деятельности и участию в теледебатах в установленном ЦИКом порядке. Агитация кандидатов в президенты заканчивается за день до дня выборов.

Предвыборная агитация может проводиться на каналах государственного и негосударственного телевидения, радио и в периодических печатных изданиях. Кандидаты могут организовывать встречи с гражданами, публичные дебаты и дискуссии, "круглые столы", митинги, шествия и демонстрации, выпускать листовки и плакаты. В день выборов любая агитация запрещается.

Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа.

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