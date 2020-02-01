Получите, расплатитесь: какой счет за электричество в Абхазии

С 27 января во всех районах Абхазии были введены веерные отключения света, которые прекратились 1 февраля благодаря перетоку электроэнергии из России.

Sputnik подготовил для читателей "счетчик" электроэнергии, по которому можно узнать, сколько вы должны платить за свет в месяц, исходя из количества потребляемой электроэнергии и с учетом тарифа в 40 копеек за киловатт.

Решение о веерном отключении света в Абхазии принял РУП "Черноморэнерго" в связи с обострившимся энергокризисом в республике. Основная его причина – нехватка воды в Джварском водохранилище. Однако немаловажным фактором является низкий уровень оплаты за электричество по стране, нелегально функционирующие майнинг-фермы и нерациональное использование электричества.

Ночью 1 февраля Россия начала поставку электроэнергии в Абхазию в целях ликвидации временного энергодефицита, до тех пор, пока ИнгурГЭС не перейдет на нормальный режим работы".

По словам министра экономики Абхазии, сумма за поставку электроэнергии будет зафиксирована по итогам перетока и будет оплачена из средств российской финансовой помощи Абхазии.

Сумма за переток энергии в 2019 году составила 190 миллионов рублей. Объем средств для компенсации затрат по поставкам электроэнергии в 2016 и 2017 годах составил 771,812 миллиона рублей.

К 1 октября 2019 года республиканский счет за свет составил 500 миллионов рублей, что на 47 миллионов рублей больше прошлогодних показателей.

Показатели оплаты счетов за электроэнергию в прошлом году оказались ниже позапрошлогодних. К октябрю "Черноморэнерго" удалось собрать 252 миллиона рублей - это на семь миллионов рублей меньше, чем в 2018 году.

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