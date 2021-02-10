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Анализ на COVID-19: где и как пройти диагностику

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Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1164)
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COVID-19: когда обратиться к врачу и сдать тест
Infogram
© Sputnik / Леон Гуния
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20210210/1031808923/Analiz-na-COVID-19-gde-i-kak-mozhno-proyti-diagnostiku-.html

При каких симптомах коронавируса необходимо обратиться к врачам, где и когда можно сделать ПЦР-тест и в какие сроки можно получить ответ, смотрите в инфографике Sputnik Абхазия.

При появлении симптомов коронавирусной инфекции, таких как высокая температура, кашель, чихание, необходимо обратиться к медикам. После обращения в медицинское учреждения врач задает вопросы относительно симптомов и состояния здоровья. Если он сочтет необходимым, то направляет пациента на ПЦР-исследование.

Если вы житель Сухума, то за консультацией можете обратиться в поликлинику №1 по телефону +7840 226-55-59 или же в поликлинику в Новом районе по телефону +7840 226-28-42. Жители районов должны обращаться в медицинские учреждения по месту жительства.

В случае если врач направит пациента на ПЦР-исследование, то в столице его можно сделать в Инфекционной больнице, по улице Басария, 146, а также в амбулаторном пункте в районе Турбазы (недалеко от Красного моста).

Во всех остальных районах ПЦР-тесты делают в районных ЦРБ. В Гагре - Кабардинская, 9, в Гудауте - улица Гобечия, 49, в Гале - улица Ленина, 114. В Гулрыпше – поселок Агудзера, улица Парковая, 1, в Очамчыре – улица Пушкина, 7, в Ткуарчале – улица Ленина, 134.

В государственных лечебницах проведение ПЦР-исследования бесплатное. Исследования проводят и в частной клинике Labquest по адресу город Сухум, Новый район, улица Агрба, 9. Стоимость ПЦР-теста – 2500 рублей.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1164)

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