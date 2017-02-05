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Синоптики обещают прояснение в первой половине недели, осадки – во второй

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Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы. Архивное фото

Лавров: российское продэмбарго в отношении ЕС было честной мерой

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Пенс: Трамп не позволит прошлому помешать сотрудничеству с РФ

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Около 400 человек задержаны в Турции за связи с ИГ

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Аналитика и интервью

  • Операция по удалению злокачественной опухоли
    Последнее обновление: 16:10 04.02.2017
    16:10 04.02.2017
    Интервью

    Онколог: статистика раковых заболеваний в Абхазии растет

    Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля. Во всем мире растет число заболевших раком, можно ли отнести это утверждение и к Абхазии, о Государственной целевой программе по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных рассказал радио Sputnik Абхазия главный врач Национального онкологического центра Абхазии Лев Аргун.

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  • Монастыри Метеоры в Греции
    Последнее обновление: 13:14 02.02.2017
    13:14 02.02.2017
    Колумнисты

    Между небом и землей: "живите" чаще

    "Путешествие - маленькая жизнь", говорит колумнист Sputnik Амина Лазба, вспоминая самые яркие впечатления, полученные во время незабываемых поездок в 2016 году.

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Колумнисты

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Кадры с места взрыва машины в ЛНР

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Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

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  • Ингур ГЭС.
    Последнее обновление: 16:41 31.01.2017

    Проблемы энергетической отрасли в Абхазии

    Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. С января 2016 года в Абхазии введена система веерного отключения электроэнергии по всей республике. Это была вынужденная мера, так как уровень воды в Джварском водохранилище снизился до критической отметки.

  • Снег в Сухуме
    Последнее обновление: 14:15 01.02.2017

    Снегопад в Абхазии

    Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до 30 января. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии были отменены до 2 февраля.

Самое интересное

  • Библиотекарь Эмма Бобуа

    Библиотекарь: в окружении книг всегда есть соблазн их прочитать

    Почетному библиотекарю, исполняющему обязанности заведующего отделом культуры Сухумского района, Эмме Бобуа 3 февраля 2017 года исполнилось 65 лет.

  • ЕС

    Закрыто-открытая Европа для граждан Абхазии

    Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима. Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе сделал заявление, что при наличии грузинского паспорта жители Абхазии и Южной Осетии также смогут пользоваться безвизовым режимом со странами ЕС.

  • Детский эстрадно-музыкальный театр Каданс на сцене Русского театра

    "Каданс" команда

    О творческом пути, о репертуаре и о планах на будущее рассказали на радио Sputnik Абхазия участники эстрадно-музыкального театра "Каданс".

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