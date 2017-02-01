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В Абхазии

Когония: российскую соцпенсию в Абхазию не перечисляют

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Урок математики в школе

Ченгелия: со 2 февраля в школах и садах Абхазии приступят к занятиям

Прогноз.

Синоптики Абхазии: антициклон продолжит оказывать влияние на погоду

Презентация книги Анзора Агумава - Старый Сухум

Погрузиться в "Старый Сухум" с Анзором Агумаа

Открытие VII абхазо-российского делового форума

Как развивались отношения Абхазии и России

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Аналитика и интервью

  • Историк, археолог, художниа, коллекционер Анзора Агумаа
    Последнее обновление: 16:05 01.02.2017
    16:05 01.02.2017
    Колумнисты

    "Старый СухумЪ" Анзора Агумаа

    О том, как Анзор Агумаа скрупулезно собирал архив Абхазии в фотографиях и документах, оставив после своей смерти бесценные сведения, в день презентации книги "Старый Сухум" размышляет колумнист Sputnik, заместитель министра культуры Абхазии Батал Кобахия.

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  • Зима в Абхазии
    Последнее обновление: 21:09 31.01.2017
    21:09 31.01.2017
    В Абхазии

    "Снежные" воспоминания: обувь из коровьей шкуры и перчатки из носок

    Своими воспоминаниями об аномальном снегопаде в середине XX века, о природных контрастах юга и севера и о том, как охота зимой спасает от скуки, поделились с корреспондентом Sputnik Бадри Есиава его соседи из гудаутского поселка Дружба.

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Колумнисты

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SputnikТомас Тхайцук, Рада Ажиба
Прошлое и настоящее Сухума в одной книге: как представили собрание Агумаа
Прошлое и настоящее Сухума в одной книге: как представили собрание Агумаа
Леон Кварчия рассказал о ликвидации последствий снегопада в Сухуме
Леон Кварчия рассказал о ликвидации последствий снегопада в Сухуме
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Как вести себя при гололеде
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  • Ингур ГЭС.
    Последнее обновление: 16:41 31.01.2017

    Проблемы энергетической отрасли в Абхазии

    Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. С января 2016 года в Абхазии введена система веерного отключения электроэнергии по всей республике. Это была вынужденная мера, так как уровень воды в Джварском водохранилище снизился до критической отметки.

  • Снег в Сухуме
    Последнее обновление: 14:15 01.02.2017

    Снегопад в Абхазии

    Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до 30 января. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии были отменены до 2 февраля.

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