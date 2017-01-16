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Лука Гаделия.
В Абхазии

Лука Гаделия и Кристина Эшба выступят в Челябинске и Перми

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Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154

С жертвами крушения Ту-154 прощаются на Федеральном мемориальном кладбище

Грузовой Boeing 747-400 разбился в Бишкеке

Найден один из "черных ящиков" упавшего Boeing 747

Крушение грузового самолета в Киргизии

Женщины сидят на земле и плачут: что творится у морга после авиакрушения

Гражданская панихида по погибшим журналистам Первого канала и НТВ

С погибшими журналистами Первого канала и НТВ прощаются в "Останкино"

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Аналитика и интервью

  • Борис Тарба
    Последнее обновление: 10:02 15.01.2017
    10:02 15.01.2017
    В Абхазии

    Борис Тарба: от тракториста до доктора наук

    Борис Григорьевич Тарба, первый абхаз, ставший доктором педагогических наук, родился 15 января 90 лет назад.

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  • Куры
    Последнее обновление: 12:40 13.01.2017
    12:40 13.01.2017
    Интервью

    Орнитолог: в Абхазии высока вероятность заражения "птичьим гриппом"

    В Краснодарском крае обнаружили очаг птичьего гриппа. Как утверждают специалисты - санитарные врачи, разносчиками вируса являются дикие птицы. Так ли это и какова вероятность заражения опасным вирусом домашней птицы в Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik Амре Амичба проректор АГУ, кандидат биологических наук, орнитолог Виктор Маландзия.

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Картина дня

  • Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    Последнее обновление: 09:58 16.01.2017
    09:58 16.01.2017

    Прощание с Доктором Лизой проходит в Москве

    Прощание с благотворителем Елизаветой Глинкой, более известной как Доктор Лиза, которая погибла при крушении Ту-154 в Черном море около Сочи, проходит в понедельник утром в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве.

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  • Архивное фото траурной свечи
    Последнее обновление: 09:24 16.01.2017
    09:24 16.01.2017

    Указ об объявлении 17 января днем траура готовится в Киргизии

    Указ об объявлении вторника, 17 января, днем траура по погибшим в крушении Boeing 747 под Бишкеком готовится в Киргизии.

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  • Крушение грузового самолета в Киргизии
    Последнее обновление: 13:17 16.01.2017
    13:17 16.01.2017

    Число жертв крушения Boeing 747 увеличилось до 37

    Boeing разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас". Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор".

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  • Крушение грузового самолета в Киргизии
    Последнее обновление: 09:44 16.01.2017
    09:44 16.01.2017

    Пилот упавшего Boeing 747-400 скончался

    Число госпитализированных увеличивается. В больницу поступают люди с множественными травмами и ожогами.

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  • Грузовой Boeing 747-400 разбился в Бишкеке
    Последнее обновление: 08:21 16.01.2017
    08:21 16.01.2017

    Самолет разбился в Бишкеке, более 30 человек погибли

    В настоящий момент известно о приблизительно 30 погибших местных жителях, в числе которых шестеро детей с тяжелыми множественными травмами и ожогами.

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  • Спасатели МЧС РФ проводят учения по воздушно-десантной подготовке в Казани. Архивное фото.
    Последнее обновление: 21:01 15.01.2017
    21:01 15.01.2017

    Тела подростков, провалившихся под лед, ищут на Кубани

    Региональное управление СК РФ сообщило в воскресенье, что пять подростков переходили реку Кирпили в районе поселка Садовод Тимашевского района Краснодарского края и провалились под лед.

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Темы

  • Памятники архитектуры.
    Последнее обновление: 17:45 13.01.2017

    Охрана историко-культурного наследия

    Президент Абхазии подписал государственный список объектов историко-культурного наследия Абхазии 29 декабря 2015 года. В список включены 1535 объектов.Планируется,что в течение трех лет список пополнится до 2500 объектов.

  • Архивное фото новогодней елки на Соборной площади Кремля
    Последнее обновление: 15:16 06.01.2017

    Новый год в Абхазии: итоги и события

    Каким был 2016 год в культурной и общественно-политической жизни Абхазии, с какими планами и надеждами страна вступает в 2017 год и как будут праздновать жители встречу Нового года, читайте в материалах корреспондентов Sputnik Абхазия.

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