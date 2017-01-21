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Вячеслав Бигуаа
В Абхазии

Вячеслав Бигуаа: стремление заниматься наукой появилось в школе

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Астана. Здание Президентского дворца (слева) и здание парламента Республики Казахстан

США не будут отправлять делегацию в Астану для переговоров по Сирии

Надир Битиев с семьей

Абхазская судьба Надира Битиева вдали от Осетии

Граффити с портретом убитого в Турции российского посла нарисовали в Анталье

Граффити с изображением убитого посла Карлова появилось на здании в Анталье

Железная дорога

Минтранс: строительство ж/д подходов к мосту в Крым начнется в 2017 г

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Аналитика и интервью

  • Руслан Габлия
    Последнее обновление: 18:01 20.01.2017
    18:01 20.01.2017
    Интервью

    Художник Габлия: я сам главный критик моих работ

    Руслан Габлия - художник-портретист, живописец, педагог, работает преподавателем в Сухумском художественном училище, главным художником Абхазского государственного издательства, главным художником города Сухум. В 2005, 2008, 2010 годах Руслан Габлия был признан лучшим художником Абхазии.

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  • Минтимер Шаймиев
    Последнее обновление: 19:12 20.01.2017
    19:12 20.01.2017
    В Абхазии

    "Гаагская инициатива" Шаймиева и вертолет из Татарстана

    Кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") II степени Минтимеру Шаймиеву, 19 лет возглавлявшему Республику Татарстан, 20 января исполнилось 80 лет.

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  • Ok, Sputnik
    Последнее обновление: 10:02 20.01.2017

    Ok, Sputnik!

    В феврале 2016 года информационного агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность получить ответы на интересующие вопросы по любым темам. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них.

  • Памятники архитектуры.
    Последнее обновление: 17:09 19.01.2017

    Охрана историко-культурного наследия

    Президент Абхазии подписал государственный список объектов историко-культурного наследия Абхазии 29 декабря 2015 года. В список включены 1535 объектов.Планируется,что в течение трех лет список пополнится до 2500 объектов.

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