Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до 30 января. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии были отменены до 2 февраля.