Четыре этажа полукруглого белого здания и ресторан на крыше с белоснежной колоннадой, с которой взлетают и кружат над набережной чайки, рядом два ряда высоких пальм, а впереди на газоне цветочные часы, указывающие день, месяц, год - именно такой помнят гостиницу "Абхазия" многие, об этом читайте в материале Арифы Капба.
Работа патрульно-постовых служб усилена по всей республике по приказу президента Абхазии из-за расследования нескольких убийств, произошедших в первые дни 2017 года.
Сегодня 60-летний юбилей отмечает почетный библиотекарь Грузинской ССР Зинаида Сабекия. В этой профессии она уже 37 лет.
В каких областях здравоохранения стоит ждать прорывов в 2017 году, радио Sputnik рассказал врач и телеведущий Мансур Гилязетдинов.
Президент российской Ассоциации общественного здоровья, профессор Андрей Демин проанализировал фактор вреда электронных сигарет для организма человека.
Раненых абхазских солдат добивали на поле боя! Когда их тела забирали с грузинской стороны, они были еще теплыми, рассказал Sputnik Абхазия главный врач КБРЦ, хирург Гудаутского военного госпиталя в годы Отечественной войны народа Абхазии Валерий Авидзба.
Более тонны гуманитарной помощи, которую собрали российские студенты для сирийских школьников и студентов, отправится в Дамаск 15 января.
Для участия в церемонии инаугурации президента Никарагуа Даниэля Ортеги министр иностранных дел Даур Кове, его заместитель Олег Аршба и сотрудники дипведомства прибыли в Республику Никарагуа.
Мюзикл "Ла-ла-ленд" прогнозируемо стал триумфатором учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда премии "Золотой глобус", завоевав все семь наград.
В Москве осуждают террористический акт, совершенный в минувшее воскресенье в Израиле.
В воскресенье грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив.
Корреспондент Sputnik Абхазия Роберт Джопуа рассказал о пяти основных событиях, запомнившихся ему в 2016 году.
О том, какими событиями запомнился 2016 год, рассказывают корреспонденты Sputnik Абхазия.
Каким был 2016 год в культурной и общественно-политической жизни Абхазии, с какими планами и надеждами страна вступает в 2017 год и как будут праздновать жители встречу Нового года, читайте в материалах корреспондентов Sputnik Абхазия.
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Военные во время работ на танковом полигоне в Цебельде уничтожили памятник археологии тысячелетней давности.
Завершающий день празднования "джипперского" Нового года прошел в восточной части республики, сообщил Sputnik председатель автоклуба "Внедорожная Абхазия" Сергей Никитченко.
Переговоры по урегулированию в Сирии, которые планируется провести в Астане, могут определить, когда произойдет сокращение российских ВКС в САР, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Основные жалобы туристов горнолыжных курортов Сочи связаны с отсутствием единого "ски-пасса", транспортными проблемами и уровнем цен.
О надуманной властями США опасности "русских хакеров" и новых прощальных санкциях администрации уходящего с поста президента США Барака Обамы, рассуждает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.