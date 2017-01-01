11:30 01 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Международные игры Санта-Клаусов проходят в Норвегии
Колумнисты

Дед Мороз в рефрижераторе: мужское доказательство сказки

Новый год в Абхазии: итоги и события
3210
Скорая помощь в Стамбуле. Архивное фото.

При теракте в ночном клубе в Стамбуле погибли 39 человек

Архивное фото МЧС РА

МЧС Абхазии: в новогоднюю ночь происшествий зафиксировано не было

Беслетский мост

Виртуальная Абхазия: Беслетский мост

Хакибей Айба

Без рыбы и черного хлеба: история Хакибея Айба

все новости

Аналитика и интервью

  • Философ-антрополог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Владимир Лепехин
    Последнее обновление: 10:08 30.12.2016
    10:08 30.12.2016
    Аналитика

    От "русской мафии" к "русским хакерам"

    О надуманной властями США опасности "русских хакеров" и новых прощальных санкциях администрации уходящего с поста президента США Барака Обамы, рассуждает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

    248
  • Александр Маркедонов.
    Последнее обновление: 13:01 29.12.2016
    13:01 29.12.2016
    Аналитика

    Абхазия: итоги турбулентного года

    О важных событиях в политической жизни Абхазии и их последствиях рассуждает для Sputnik доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов.

    273

Колумнисты

Радио

Видео
(8:10 / 53.04Mb / просмотров видео: 15)
РИА Новости.
Пусть сбудутся все наши мечты - Путин поздравил россиян с Новым годом
Путин поздравил россиян с Новым годом: пусть сбудутся все наши мечты
Подарок от России: спасатели передали сирийцам аэромобильный госпиталь
МЧС России передало в дар Сирии аэромобильный госпиталь
Шампанское всегда с нами
Шампанское всегда с нами

Инфографика

Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Фото

Орбита Sputnik

Картина дня

  • Гидрометцентр
    Последнее обновление: 08:57 31.12.2016
    08:57 31.12.2016

    Метеоролог Цушба: новогодняя ночь в Абхазии будет субтропически теплой

    О погоде в ночь на 31 декабря и на новогодние выходные, о празднике в любую непогоду в материале корреспондента Sputnik.

    100
  • Военно-духовой оркестр Абхазии исполнил адажио Валерия Халилова
    Последнее обновление: 11:34 31.12.2016
    11:34 31.12.2016

    Военно-духовой оркестр Абхазии: Мадина, адажио и скрипка-труба

    Военно-духовой оркестр Минобороны Республики Абхазия был сформирован в 1993 году, его первым дирижером был Анатолий Хагба. О том, насколько богат репертуар оркестра, какие сложности он переживает и на что надеется, узнал корреспондент Sputnik Бадри Есиава.

    67
  • Константин Ченгелия
    Последнее обновление: 15:19 31.12.2016
    15:19 31.12.2016

    Юбиляры 2016 года

    В 2016 году свои юбилеи отметили видные общественные и политические деятели, работники культуры, искусства и спорта. Юбиляры уходящего года в материале Sputnik Абхазия.

    54
  • Праздничный салют.
    Последнее обновление: 14:27 31.12.2016
    14:27 31.12.2016

    МЧС РФ рассказали, как правильно использовать. пиротехнику

    Праздничное настроение Нового года и рождественских праздников нередко портят происшествия, связанные с неправильным выбором и использованием пиротехнических изделий, которые зачастую приводят к беде.

    24
  • Президент РФ В. Путин
    Последнее обновление: 16:08 31.12.2016
    16:08 31.12.2016

    Путин: уходящий год был непростым, но трудности сплотили страну

    Уходящий 2016-й год был непростым, но трудности, с которыми столкнулась Россия, сплотили страну и побудили открыть огромные резервы возможностей для движения вперёд, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении.

    54
  • Избранный президент США Дональд Трамп
    Последнее обновление: 09:57 31.12.2016
    09:57 31.12.2016

    Трамп высмеял ряд СМИ за освещение ситуации вокруг санкций против РФ

    Избранный президент США Дональд Трамп посмеялся над ведущими новостными каналами за освещение ситуации вокруг введения США санкций и выдворением российских дипломатов, а также отсутствием ответных мер со стороны Москвы.

    52

Темы

  • Архивное фото новогодней елки на Соборной площади Кремля
    Последнее обновление: 13:33 29.12.2016

    Новый год в Абхазии: итоги и события

    Каким был 2016 год в культурной и общественно-политической жизни Абхазии, с какими планами и надеждами страна вступает в 2017 год и как будут праздновать жители встречу Нового года, читайте в материалах корреспондентов Sputnik Абхазия.

  • Свеча
    Последнее обновление: 13:25 29.12.2016

    Крушение Ту-154 в Сочи

    Самолет Ту-154 Минобороны России упал спустя семь минут после вылета с аэродрома Адлера. На борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских СМИ.

Самое интересное

Россия

3D Панорамы

Видеоклуб

Репатриация

Опрос

Как вы будете встречать Новый год?
Все опросы

Соцсети

Sputnikabkhazia