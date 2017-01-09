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Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров
В Абхазии

Шнуров грезит наяву: в Абхазии хорошо

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  • Гостиница Абхазия
    Последнее обновление: 15:12 08.01.2017
    15:12 08.01.2017
    В Абхазии

    Гостеприимная "Абхазия"

    Четыре этажа полукруглого белого здания и ресторан на крыше с белоснежной колоннадой, с которой взлетают и кружат над набережной чайки, рядом два ряда высоких пальм, а впереди на газоне цветочные часы, указывающие день, месяц, год - именно такой помнят гостиницу "Абхазия" многие, об этом читайте в материале Арифы Капба.

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  • Архивное фото входа в дежурную часть МВД
    Последнее обновление: 13:43 07.01.2017
    13:43 07.01.2017
    В Абхазии

    Кровавый Новый год: четыре убийства в праздничные дни

    Работа патрульно-постовых служб усилена по всей республике по приказу президента Абхазии из-за расследования нескольких убийств, произошедших в первые дни 2017 года.

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  • В офисе Sputnik Абхазия.
    Последнее обновление: 15:42 05.01.2017

    Мой 2016 год

    О том, какими событиями запомнился 2016 год, рассказывают корреспонденты Sputnik Абхазия.

  • Архивное фото новогодней елки на Соборной площади Кремля
    Последнее обновление: 12:29 04.01.2017

    Новый год в Абхазии: итоги и события

    Каким был 2016 год в культурной и общественно-политической жизни Абхазии, с какими планами и надеждами страна вступает в 2017 год и как будут праздновать жители встречу Нового года, читайте в материалах корреспондентов Sputnik Абхазия.

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