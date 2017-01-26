25 января исполнилось бы 79 лет Владимиру Высоцкому, он бывал несколько раз в Абхазии и, возможно, написал здесь одну из своих самых известных песен.
Третья картина молодого, но уже почитаемого режиссера Дэмьена Шазелла снята в духе постсимволизма. Так что, если вы готовы задушить маленького сноба внутри и поддаться духу волшебства кинематографа, этот фильм достоин внимания.
Министерство по курортам и туризму Абхазии обязало всех, кто работает экскурсоводами или инструкторами горно-пешеходного туризма в республике, освоить специализированные курсы. Занятия будут проходить с 1 февраля по 1 апреля в Сухуме и Гагре.
Вирус Зика никуда не делся и пока победить его не получается, поскольку нет действенной вакцины, рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко Sputnik Таджикистан. После летних Олимпийских игр в Бразилии с первых полос мировых СМИ пропали новости об опасности распространения вируса Зика.
Холдинг "Дельрус" готов инвестировать в инфраструктуру здравоохранения Абхазии, но необходимо выбрать наиболее приоритетные направления, сообщил Sputnik Абхазия президент Юлай Магадеев.
В день рождения советского поэта, музыканта и актера Владимира Высоцкого его приятель, поэт Тимур Зульфикаров поделился со Sputnik Таджикистан своими воспоминаниями.
Как от спайса сходят с ума и какие извращенные мысли о суициде посещают курильщиков этой смеси, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия Бадри Есиава член сообщества "Анонимные наркоманы", который сумел вовремя остановиться.
Автору технологии преподавания русского языка в абхазских школах Татьяне Рогачевой 25 января исполнилось 85 лет.
Госгидрометеослужба Республики Абхазии прогнозирует ухудшение погоды в четверг 19 января.
Переговоры Минздрава Абхазии и российского медицинского холдинга об инвестициях прошли в среду 25 января.
Депутатов Парламента нужно выбирать исходя из их опыта и навыков, рассказал Sputnik Абхазия новый председатель армянской общины, Герой Абхазии Галуст Трапизонян.
Пять рыбных предприятий занимаются ловом хамсы, рассказал Sputnik замначальника отдела рыбной отрасли Минсельхоза Абхазии Давид Гадлия.
Договор между РФ и Абхазией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы был подписан в Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года в целях развития международно-правовой базы российско-абхазского сотрудничества, и будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан. Государственная Дума Российской Федерации ратифицировала договор 20 января.
Президент Абхазии подписал государственный список объектов историко-культурного наследия Абхазии 29 декабря 2015 года. В список включены 1535 объектов.Планируется,что в течение трех лет список пополнится до 2500 объектов.
Новый президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия назвал главной задачей ФФА проведение Чемпионата республики.
О создании системы гражданских и политических институтов, гарантирующих иностранным инвесторам в Абхазии жесткое соблюдение закона, рассуждает заместитель генерального директора Института ЕАЭС Сергей Беляков.
Встреча представителей министерств здравоохранения России и Абхазии по вопросу выдачи полисов медицинского страхования прошла в Кабинете Министров Республики Абхазия в среду, 25 января.
Ранее глава национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что "глубоко обеспокоен" деятельностью российского телеканала RT, кроме того, тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать и в европейских странах.
Сенатор Маккейн - один из наиболее агрессивно настроенных в отношении Москвы американских законодателей, ратующих, в частности, за усиление антироссийских санкций.