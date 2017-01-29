Повкуснее да поароматнее, побольше и послаще, каждый на свой лад старается приготовить варенье из мандаринов. Как сварить цитрусовый десерт, чтобы капля осталась круглой и плотной, секреты приготовления мандаринового варенья раскрыла корреспонденту Sputnik Есма Арджения.
Колумнист Sputnik Лев Рыжков посмотрел новейший блокбастер Федора Бондарчука и делится впечатлениями.
Депутат Сейма Радвила Моркунайте-Микулинене заявила, что российский фильм "Викинг" может представлять угрозу безопасности Литвы.
Требования большинства граждан Абхазии заключаются в том, чтобы усилить государственную границу по реке Ингур. В соответствии с этим в течение двух лет проводилась работа Правительства и президента, рассказал радио Sputnik Абхазия глава Администрации Галского района Тимур Надарая.
Может ли регулярное распитие одной бутылки пива в день сделать молодого человека алкоголиком, играет ли роль в предрасположенности к заболеванию генетика - ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала врач-нарколог Лилия Федорова.
Министерство по курортам и туризму Абхазии обязало всех, кто работает экскурсоводом или инструктором горно-пешеходного туризма в республике, пройти специализированные курсы. Занятия будут проходить с 1 февраля по 1 апреля в Сухуме и Гагре.
Аэропорт Сочи восстановил работу в штатном режиме после улучшения погодных условий, сообщил представитель компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортами Краснодарского края.
Мюзикл "Ла-ла Ленд", претендующий на "Оскар" в 14 категориях, завоевал главную награду Гильдии продюсеров США Producers Guild Awards.
В Белом доме позитивно оценили состоявшийся накануне телефонный разговор президентов Соединенных Штатов и России.
Ежегодно 27 января, в день освобождения Освенцима Советской армией, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, общее число жертв этой трагедии – 6 миллионов человек.
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила принятие указа о запрете въезда на территорию США граждан стран с преимущественно мусульманским населением, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Популярная певица Рианна назвала Дональда Трампа "аморальной свиньей". Судя по всему, возмущение певицы связано с ужесточением Трампом миграционного законодательства страны.
Совместный проект Информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям заявить о себе: его участниками станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.
В феврале 2016 года информационного агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность получить ответы на интересующие вопросы по любым темам. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них.
Глава администрации Галского района Тимур Надарая прокомментировал акцию протеста жителей Галского района из-за закрытия пункта пропуска "Набакия" на абхазо-грузинской границе.
Представительница абхазской диаспоры в Турции Делек Капба рассказала историю о том, как в одном из турецких сериалов прозвучала абхазская речь.
Чемпионат Европы по футболу по версии ConIFA пройдет с 4 по 11 июня в Северном Кипре.
Ранее глава национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что "глубоко обеспокоен" деятельностью российского телеканала RT, кроме того, тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать и в европейских странах.
Сенатор Маккейн - один из наиболее агрессивно настроенных в отношении Москвы американских законодателей, ратующих, в частности, за усиление антироссийских санкций.