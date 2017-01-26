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Сухумский маяк
В Абхазии

Сухумский маяк: нетуристическая достопримечательность Абхазии

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Наручники. Архивное фото.

Ломия: фактические сроки заключения в Абхазии меньше, чем в России

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Впервые орган одного животного вырастили в теле другого

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  • Владимир Высоцкий
    Последнее обновление: 22:02 25.01.2017
    22:02 25.01.2017
    В Абхазии

    Шаль Марины Влади и стихи Высоцкого об Абхазии

    25 января исполнилось бы 79 лет Владимиру Высоцкому, он бывал несколько раз в Абхазии и, возможно, написал здесь одну из своих самых известных песен.

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  • Ла-Ла Ленд
    Последнее обновление: 18:29 25.01.2017
    18:29 25.01.2017
    В мире

    "Ла-ла Ленд", или песня города ангелов

    Третья картина молодого, но уже почитаемого режиссера Дэмьена Шазелла снята в духе постсимволизма. Так что, если вы готовы задушить маленького сноба внутри и поддаться духу волшебства кинематографа, этот фильм достоин внимания.

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  • Мужские руки в наручниках
    Последнее обновление: 10:30 26.01.2017

    Договор о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы

    Договор между РФ и Абхазией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы был подписан в Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года в целях развития международно-правовой базы российско-абхазского сотрудничества, и будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан. Государственная Дума Российской Федерации ратифицировала договор 20 января.

  • Памятники архитектуры.
    Последнее обновление: 19:00 20.01.2017

    Охрана историко-культурного наследия

    Президент Абхазии подписал государственный список объектов историко-культурного наследия Абхазии 29 декабря 2015 года. В список включены 1535 объектов.Планируется,что в течение трех лет список пополнится до 2500 объектов.

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