02:50 30 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум-5°C
Прямой эфир
Поиск
Адель Энель в роли Женни в фильме братьев Дарденн Неизвестная
Колумнисты

Неизвестная

23440
Очистка дороги от снега

ДРСУ Абхазии бросили все силы на очистку от снега центральной трассы

Погода

Минусовую температуру прогнозируют синоптики Абхазии на следующей неделе

Свеча

Жизнь и война с музыкой: скончался ветеран ВОВ Валерий Агума

Снег в Сухуме

Коммунальное управление Сухума о снегопаде: пока происшествий нет

все новости

Аналитика и интервью

  • Приготовление варенья из мандарин с Эсмой Арджения
    Последнее обновление: 17:07 28.01.2017
    17:07 28.01.2017
    В Абхазии

    "Мандариновая радость" от Есмы Арджения

    Повкуснее да поароматнее, побольше и послаще, каждый на свой лад старается приготовить варенье из мандаринов. Как сварить цитрусовый десерт, чтобы капля осталась круглой и плотной, секреты приготовления мандаринового варенья раскрыла корреспонденту Sputnik Есма Арджения.

    914
  • Премьера фильма Федора Бондарчука Притяжение
    Последнее обновление: 12:05 28.01.2017
    12:05 28.01.2017
    Колумнисты

    "Притяжение": битва гопников с гуманоидами

    Колумнист Sputnik Лев Рыжков посмотрел новейший блокбастер Федора Бондарчука и делится впечатлениями.

    75

Колумнисты

Радио

Видео
(0:30 / 3.20Mb / просмотров видео: 165)
RUPTLY
Первый за пять лет футбольный матч в Алеппо
Первый за пять лет футбольный матч состоялся в Алеппо. Кадры
Протесты в США против закона о мигрантах
Протесты в США против закона о мигрантах. Кадры
В одном из зоопарков Ростовской области родился лигренок
В одном из зоопарков Ростовской области родился лигренок

Инфографика

Выборы в Парламент Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

Фото

Орбита Sputnik

Картина дня

  • Архивное фото аэропорта
    Последнее обновление: 19:08 29.01.2017
    19:08 29.01.2017

    Аэропорт Сочи восстановил работу

    Аэропорт Сочи восстановил работу в штатном режиме после улучшения погодных условий, сообщил представитель компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортами Краснодарского края.

    34
  • Ла-ла Ленд
    Последнее обновление: 11:57 29.01.2017
    11:57 29.01.2017

    "Ла-ла Ленд" завоевал награду гильдии продюсеров США

    Мюзикл "Ла-ла Ленд", претендующий на "Оскар" в 14 категориях, завоевал главную награду Гильдии продюсеров США Producers Guild Awards.

    58
  • Дональд Трамп
    Последнее обновление: 10:26 29.01.2017
    10:26 29.01.2017

    Важным шагом назвали разговор лидеров РФ и США в Белом доме

    В Белом доме позитивно оценили состоявшийся накануне телефонный разговор президентов Соединенных Штатов и России.

    84
  • Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей.
    Последнее обновление: 19:37 27.01.2017
    19:37 27.01.2017

    Память совести

    Ежегодно 27 января, в день освобождения Освенцима Советской армией, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, общее число жертв этой трагедии – 6 миллионов человек.

    299
  • Ангела Меркель
    Последнее обновление: 15:00 29.01.2017
    15:00 29.01.2017

    Принятый Трампом указ о беженцах осудила Меркель

    Канцлер Германии Ангела Меркель осудила принятие указа о запрете въезда на территорию США граждан стран с преимущественно мусульманским населением, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

    11
  • Певица Рианна
    Последнее обновление: 12:51 29.01.2017
    12:51 29.01.2017

    "Аморальной свиньей" назвала Трампа Рианна

    Популярная певица Рианна назвала Дональда Трампа "аморальной свиньей". Судя по всему, возмущение певицы связано с ужесточением Трампом миграционного законодательства страны.

    58

Темы

  • НТВ в партнерстве со Sputnik представил новое шоу Ты супер!
    Последнее обновление: 16:00 27.01.2017

    Детский вокальный конкурс "Ты супер!"

    Совместный проект Информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям заявить о себе: его участниками станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.

  • Ok, Sputnik
    Последнее обновление: 13:21 26.01.2017

    Ok, Sputnik!

    В феврале 2016 года информационного агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность получить ответы на интересующие вопросы по любым темам. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них.

Самое интересное

Россия

3D Панорамы

Видеоклуб

Репатриация

Опрос

Какими профессиональными качествами должен обладать депутат
Все опросы

Соцсети

Sputnikabkhazia