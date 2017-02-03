05:05 04 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Детский эстрадно-музыкальный театр Каданс на сцене Русского театра
В Абхазии

"Каданс" команда

6020
Прогноз.

В выходные дни в Абхазии будет облачно, в воскресенье возможен дождь

Флаг ЕС

Закрыто-открытая Европа для граждан Абхазии

Открытие центрального выставочного зала в Сухуме

"Лучшего художника года" выбрали на открытии ЦВЗ Абхазии

Библиотекарь Эмма Бобуа

Библиотекарь: в окружении книг всегда есть соблазн их прочитать

все новости

Аналитика и интервью

Колумнисты

Радио

Видео
(0:44 / 4.85Mb / просмотров видео: 621)
RUPTLY
Кадры с мечта ЧП в парижском Лувре
Кадры с места ЧП в парижском Лувре
Более тысячи происшествий, 15 погибших: МЧС Абхазии подвело итоги 2016 года
Более тысячи происшествий, 15 погибших: МЧС Абхазии подвело итоги 2016 года
Все на абхазские ножи: как открыли ЦВЗ Абхазии после ремонта
Все на абхазские ножи: как открыли ЦВЗ Абхазии после ремонта

Инфографика

Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Фото

Орбита Sputnik

Картина дня

Темы

  • Ингур ГЭС.
    Последнее обновление: 16:41 31.01.2017

    Проблемы энергетической отрасли в Абхазии

    Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. С января 2016 года в Абхазии введена система веерного отключения электроэнергии по всей республике. Это была вынужденная мера, так как уровень воды в Джварском водохранилище снизился до критической отметки.

  • Снег в Сухуме
    Последнее обновление: 14:15 01.02.2017

    Снегопад в Абхазии

    Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до 30 января. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии были отменены до 2 февраля.

Самое интересное

Россия

3D Панорамы

Видеоклуб

Репатриация

Опрос

Какими человеческими качествами должен обладать депутат
Все опросы

Соцсети

Sputnikabkhazia