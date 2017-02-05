Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля. Во всем мире растет число заболевших раком, можно ли отнести это утверждение и к Абхазии, о Государственной целевой программе по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных рассказал радио Sputnik Абхазия главный врач Национального онкологического центра Абхазии Лев Аргун.
"Путешествие - маленькая жизнь", говорит колумнист Sputnik Амина Лазба, вспоминая самые яркие впечатления, полученные во время незабываемых поездок в 2016 году.
О том, как сон сказывается на нашей активности, здоровье и благосостоянии, рассказал врач-сомнолог, член общественной организации "Российское общество сомнологов" Павел Кудинов.
Ежегодно статистика больных онкологическими заболеваниями в Абхазии, как и во всем мире, медленно увеличивается, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия главный онколог страны Лев Аргун.
Отмену виз для граждан Грузии в страны ЕС прокомментировал начальник сектора Кавказа Российского института стратегических исследований Артур Атаев.
В Сухуме после капитального ремонта вновь заработал Центральный выставочный зал. Это событие председатель Союза художников Абхазии Адгур Ампар в интервью радио Sputnik Абхазия назвал грандиозным.
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия поможет США в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" - это хорошо.
В Лос-Анджелесе 4 февраля состоялась 69-я церемония вручения награды, победители получили приз в виде реплики золотого режиссерского кресла.
В минувшую пятницу федеральный судья в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента об иммиграционных ограничениях.
Страны-члены (ЕС) намерены в середине марта продлить действие санкций еще на шесть месяцев в отношении 100 граждан Украины и РФ.
В минувшую пятницу федеральный судья в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента об иммиграционных ограничениях.
Колумнист Sputnik Лев Рыжков посмотрел продолжение знаменитой эпопеи ужасов и делится содроганиями.
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. С января 2016 года в Абхазии введена система веерного отключения электроэнергии по всей республике. Это была вынужденная мера, так как уровень воды в Джварском водохранилище снизился до критической отметки.
Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до 30 января. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии были отменены до 2 февраля.
Почетному библиотекарю, исполняющему обязанности заведующего отделом культуры Сухумского района, Эмме Бобуа 3 февраля 2017 года исполнилось 65 лет.
Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима. Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе сделал заявление, что при наличии грузинского паспорта жители Абхазии и Южной Осетии также смогут пользоваться безвизовым режимом со странами ЕС.
О творческом пути, о репертуаре и о планах на будущее рассказали на радио Sputnik Абхазия участники эстрадно-музыкального театра "Каданс".
Ранее глава национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что "глубоко обеспокоен" деятельностью российского телеканала RT, кроме того, тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать и в европейских странах.
Сенатор Маккейн - один из наиболее агрессивно настроенных в отношении Москвы американских законодателей, ратующих, в частности, за усиление антироссийских санкций.