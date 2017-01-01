О надуманной властями США опасности "русских хакеров" и новых прощальных санкциях администрации уходящего с поста президента США Барака Обамы, рассуждает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
О важных событиях в политической жизни Абхазии и их последствиях рассуждает для Sputnik доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов.
В оргкомитет первой Международной премии имени Фазиля Искандера поступили десятки рукописей, в том числе известных авторов, сообщил радио Sputnik Абхазия председатель жюри премии, русский писатель Евгений Попов.
2016 год ознаменован значимыми событиями для Абхазии. Подводя итоги года на пресс-конференции, глава государства отметил, что народ Абхазии, несмотря на преднамеренную эскалацию общественно-политической обстановки, продемонстрировал ярчайший пример мудрости и ответственности за страну и ее будущее.
России уже не стоит отождествлять Обаму с Америкой. Его нынешние санкции похожи на личную месть, обиду. Об этом Sputnik Таджикистан заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.
На пресс-конференции заместителя министра образования и науки Медеи Ченгелия и помощника прокурора города Сухум Амины Базба речь шла о факте наркотического отравления курительным веществом учащихся 8-го и 11-го классов Сухумской школы №1.
О погоде в ночь на 31 декабря и на новогодние выходные, о празднике в любую непогоду в материале корреспондента Sputnik.
Военно-духовой оркестр Минобороны Республики Абхазия был сформирован в 1993 году, его первым дирижером был Анатолий Хагба. О том, насколько богат репертуар оркестра, какие сложности он переживает и на что надеется, узнал корреспондент Sputnik Бадри Есиава.
В 2016 году свои юбилеи отметили видные общественные и политические деятели, работники культуры, искусства и спорта. Юбиляры уходящего года в материале Sputnik Абхазия.
Праздничное настроение Нового года и рождественских праздников нередко портят происшествия, связанные с неправильным выбором и использованием пиротехнических изделий, которые зачастую приводят к беде.
Уходящий 2016-й год был непростым, но трудности, с которыми столкнулась Россия, сплотили страну и побудили открыть огромные резервы возможностей для движения вперёд, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении.
Избранный президент США Дональд Трамп посмеялся над ведущими новостными каналами за освещение ситуации вокруг введения США санкций и выдворением российских дипломатов, а также отсутствием ответных мер со стороны Москвы.
Каким был 2016 год в культурной и общественно-политической жизни Абхазии, с какими планами и надеждами страна вступает в 2017 год и как будут праздновать жители встречу Нового года, читайте в материалах корреспондентов Sputnik Абхазия.
Самолет Ту-154 Минобороны России упал спустя семь минут после вылета с аэродрома Адлера. На борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских СМИ.
Управление культуры администрации Сухума дополнило празднование Нового года национальными элементами.
В Московском Центральном доме литераторов состоялось прощание с великим российско-абхазским писателем Фазилем Искандером. Корреспондент Sputnik побывал на гражданской панихиде.
Шестые сутки продолжаются поиски обломком самолета ТУ-154 Министерства обороны России.
При выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета, сообщает пресс-служба Минобороны России в воскресенье.
На борту самолета, пропавшего с радаров в Сочи, по предварительным данным, находился ансамбль песни и пляски Минобороны имени Александрова и журналисты Первого канала и телеканала "Звезда".
Минобороны России сообщает, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.