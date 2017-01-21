За короткое время Государственный русский театра драмы (РУСДРАМ) стал самым популярным культурным местом столицы, как подчеркивают многие - и эксперты, и люди, которые следят за культурной жизнью в стране, главная заслуга в этом принадлежит гендиректору театра Ираклию Хинтба.