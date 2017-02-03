Ученому и общественному деятелю Александру Орлову-Кретчмеру 3 февраля исполнилось 70 лет.
"Путешествие - маленькая жизнь", говорит колумнист Sputnik Амина Лазба, вспоминая самые яркие впечатления, полученные во время незабываемых поездок в 2016 году.
Отмену виз для граждан Грузии в страны ЕС прокомментировал начальник сектора Кавказа Российского института стратегических исследований Артур Атаев.
В Сухуме после капитального ремонта вновь заработал Центральный выставочный зал. Это событие председатель Союза художников Абхазии Адгур Ампар в интервью радио Sputnik Абхазия назвал грандиозным.
С отменой безвизового режима между ЕС и Грузией у жителей Абхазии и Южной Осетии не будет шансов получить шенгенскую визу по российскому загранпаспорту, сказал на радио Sputnik Абхазия бывший министр иностранных дел Абхазии Максим Гвинджия.
Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателиа прокомментировал ход расследования кражи в отделе образования района, произошедшей 23 декабря 2016 года.
Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия рассказал Sputnik о планируемых археологических раскопках в Цебельде.
Родион Таркил, единственный абхаз, удостоившийся звания заслуженного пилота СССР, родился 90 лет назад.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии подвело итоги за 2016 год.
За попытку перевезти наркотические средства через российско-абхазскую границу гражданка Абхазии Эсма Чкадуа была осуждена в России 30 января 2017 года на 11 лет лишения свободы.
Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателиа рассказал об итогах работы в 2016 и планах на 2017 год.
Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателиа рассказал об итогах работы в 2016 и планах на 2017 год.
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. С января 2016 года в Абхазии введена система веерного отключения электроэнергии по всей республике. Это была вынужденная мера, так как уровень воды в Джварском водохранилище снизился до критической отметки.
Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до 30 января. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии были отменены до 2 февраля.
Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателиа рассказал об итогах работы в 2016 году и планах на 2017.
В связи с ремонтными работами в центральной части Сухума, на Старом поселке, в районе ВИЭМа и Маяка была приостановлена подача воды утром в пятницу 3 февраля, сообщил корреспонденту Sputnik инженер водоснабжения и водоотведения столичного водоканала Карен Варельджан.
С отменой безвизового режима между ЕС и Грузией у жителей Абхазии и Южной Осетии не будет шансов получить шенгенскую визу по российскому загранпаспорту, сказал на радио Sputnik Абхазия бывший министр иностранных дел Абхазии Максим Гвинджия.
Ранее глава национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что "глубоко обеспокоен" деятельностью российского телеканала RT, кроме того, тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать и в европейских странах.
Сенатор Маккейн - один из наиболее агрессивно настроенных в отношении Москвы американских законодателей, ратующих, в частности, за усиление антироссийских санкций.