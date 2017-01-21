Руслан Габлия - художник-портретист, живописец, педагог, работает преподавателем в Сухумском художественном училище, главным художником Абхазского государственного издательства, главным художником города Сухум. В 2005, 2008, 2010 годах Руслан Габлия был признан лучшим художником Абхазии.
Кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") II степени Минтимеру Шаймиеву, 19 лет возглавлявшему Республику Татарстан, 20 января исполнилось 80 лет.
Состояние восьми самых богатых людей мира сравнялось с общим достатком беднейшей половины населения планеты, подсчитала благотворительная организация Oxfam. Политолог Игорь Шатров назвал это результатом той экономики, которую предложил Запад.
Выборы председателя армянской общины Абхазии прошли 20 января.
Об итогах 10-летней работы официального представительства ПМР в Абхазии на радио Sputnik Абхазия рассказал глава представительства Гарри Купалба.
Советский и российский государственный и политический деятель, первый президент Татарстана, ныне государственный Советник республики сегодня отмечает 80-летний юбилей. Советник президента Абхазии Владимир Зантария в интервью Sputnik Абхазия назвал Минтимера Шаймиева человеком незаурядных качеств, великим политиком.
Ученые предполагают, что тяга женщин к сплетням может быть обусловлена двумя гормонами – окситоцином, гормоном семейного счастья и социальной близости, и кортизолом – гормоном стресса. Уровень первого, по мнению психологов, может повышаться во время обмена сплетнями, а второго – понижаться.
Проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 году, внесла в Парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).
Боевики "Исламского государства" разрушили всемирно известный античный тетрапилон в Пальмире, он состоял из четырех массивных каменных оснований, на которых были установлены 16 высоких колонн с платформами наверху.
Первое после XII съезда заседание президиума Союза журналистов Абхазии состоялось 20 января.
По сообщению метеорологов, в выходные дни на территории Абхазии ожидается неустойчивая погода.
Заседание Научно-методического совета по сохранению историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии прошло в пятницу 20 января.
В феврале 2016 года информационного агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность получить ответы на интересующие вопросы по любым темам. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них.
Президент Абхазии подписал государственный список объектов историко-культурного наследия Абхазии 29 декабря 2015 года. В список включены 1535 объектов.Планируется,что в течение трех лет список пополнится до 2500 объектов.
Транспортная блокада Приднестровья мешает экономическим взаимоотношениям республики с Абхазией, считает представитель ПМР в Абхазии Гарри Купалба.
За короткое время Государственный русский театра драмы (РУСДРАМ) стал самым популярным культурным местом столицы, как подчеркивают многие - и эксперты, и люди, которые следят за культурной жизнью в стране, главная заслуга в этом принадлежит гендиректору театра Ираклию Хинтба.
В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
Ранее глава национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что "глубоко обеспокоен" деятельностью российского телеканала RT, кроме того, тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать и в европейских странах.
Сенатор Маккейн - один из наиболее агрессивно настроенных в отношении Москвы американских законодателей, ратующих, в частности, за усиление антироссийских санкций.