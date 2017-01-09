Четыре этажа полукруглого белого здания и ресторан на крыше с белоснежной колоннадой, с которой взлетают и кружат над набережной чайки, рядом два ряда высоких пальм, а впереди на газоне цветочные часы, указывающие день, месяц, год - именно такой помнят гостиницу "Абхазия" многие, об этом читайте в материале Арифы Капба.