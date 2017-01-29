Требования большинства граждан Абхазии заключаются в том, чтобы усилить государственную границу по реке Ингур. В соответствии с этим в течение двух лет проводилась работа Правительства и президента, рассказал радио Sputnik Абхазия глава Администрации Галского района Тимур Надарая.