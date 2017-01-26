Договор между РФ и Абхазией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы был подписан в Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года в целях развития международно-правовой базы российско-абхазского сотрудничества, и будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан. Государственная Дума Российской Федерации ратифицировала договор 20 января.