О том, как Анзор Агумаа скрупулезно собирал архив Абхазии в фотографиях и документах, оставив после своей смерти бесценные сведения, в день презентации книги "Старый Сухум" размышляет колумнист Sputnik, заместитель министра культуры Абхазии Батал Кобахия.
Своими воспоминаниями об аномальном снегопаде в середине XX века, о природных контрастах юга и севера и о том, как охота зимой спасает от скуки, поделились с корреспондентом Sputnik Бадри Есиава его соседи из гудаутского поселка Дружба.
Коснется ли индексация пенсий граждан России, проживающих в Абхазии, рассказала Sputnik Абхазия заместитель министра по труду и соцобеспечению Ольга Когония.
Наибольшее количество нарекании от горожан столичная администрация получает из-за обледенения тротуаров, рассказал на пресс-конференции Sputnik Абхазия замглавы Сухума Леон Кварчия.
Во время снегопада не случилось ни одного крупного ДТП в Сухуме. Коммунальные дорожные службы работали совместно с ГАИ, круглые сутки проводили мероприятия по очистке дорог, рассказал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия руководитель столичного Коммунального управления Дмитрий Ахуба.
Об идее создания фонда "Азхара", о причинах выплаты пособия только абхазским семьям и о дальнейших планах работы, рассказала Sputnik Абхазия соучредитель Луиза Тарба.
В память о коллегах из России во вторник в городе Бурса, артисты женского хора "Нилюфер" исполнил русскую песню "Катюша".
Администратор Русского драматического театра Абхазии Дэниел Яковиди прошел стажировку в московском театре имени Вахтангова в январе 2017 года.
Коммунальщики Сухума рассказали о ходе ликвидации последствий снегопада на пресс-конференции в Sputnik в среду 1 февраля.
Началась регистрация для участия в Международном конкурсе по русскому языку "Артек 2017".
Турист из России Александр Йорк во время новогодних каникул в Абхазии нашел на берегу письмо в бутылке.
Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн пообещал, что сотрудничество с молодыми талантами не закончится на этом проекте. Известно, что в состав жюри вошел один из самых влиятельных музыкальных продюсеров мирового уровня – Игорь Крутой.
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. С января 2016 года в Абхазии введена система веерного отключения электроэнергии по всей республике. Это была вынужденная мера, так как уровень воды в Джварском водохранилище снизился до критической отметки.
Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до 30 января. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии были отменены до 2 февраля.
Кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени, Заслуженному педагогу Абхазии Элеоноре Козьмиди исполнилось 80 лет.
Генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария провел пресс-конференцию во вторник 31 января.
Последние дни января порадовали жителей Абхазии ослепительно белым снегом. С высоты птичьего полета еще отчетливее видно, как снег покрывает серые здания, голые деревья, хвою и пальмы, делая столицу незабываемо нарядной, раскрывая новые грани красоты города и природы.
Ранее глава национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что "глубоко обеспокоен" деятельностью российского телеканала RT, кроме того, тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать и в европейских странах.
Сенатор Маккейн - один из наиболее агрессивно настроенных в отношении Москвы американских законодателей, ратующих, в частности, за усиление антироссийских санкций.