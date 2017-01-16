Борис Григорьевич Тарба, первый абхаз, ставший доктором педагогических наук, родился 15 января 90 лет назад.
В Краснодарском крае обнаружили очаг птичьего гриппа. Как утверждают специалисты - санитарные врачи, разносчиками вируса являются дикие птицы. Так ли это и какова вероятность заражения опасным вирусом домашней птицы в Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik Амре Амичба проректор АГУ, кандидат биологических наук, орнитолог Виктор Маландзия.
"The Beatles" вне времени и вне конкуренции! О своем отношении к творчеству легендарной ливерпульской четверки на радио Sputnik Абхазия рассказали музыканты группы "Azamat Music Band" Абзагу Марухба и Мате Цквитария.
Сотрудник одной из кыргызстанских авиакомпаний Турар Исмаилов заявил корреспонденту Sputnik, что пилотировать авиалайнер в условиях плохой видимости крайне трудно.
Об исторических корнях и современной действительности мирового терроризма рассуждает российский эксперт Владимир Шаповалов.
С помощью магнитов ученые извлекли из обычной грязи частицы, содержащие магнитные минералы, выделив, таким образом, более 500 космических пылинок. Для чего все это нужно, радио Sputnik рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.
Прощание с благотворителем Елизаветой Глинкой, более известной как Доктор Лиза, которая погибла при крушении Ту-154 в Черном море около Сочи, проходит в понедельник утром в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве.
Указ об объявлении вторника, 17 января, днем траура по погибшим в крушении Boeing 747 под Бишкеком готовится в Киргизии.
Boeing разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас". Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор".
Число госпитализированных увеличивается. В больницу поступают люди с множественными травмами и ожогами.
В настоящий момент известно о приблизительно 30 погибших местных жителях, в числе которых шестеро детей с тяжелыми множественными травмами и ожогами.
Региональное управление СК РФ сообщило в воскресенье, что пять подростков переходили реку Кирпили в районе поселка Садовод Тимашевского района Краснодарского края и провалились под лед.
Президент Абхазии подписал государственный список объектов историко-культурного наследия Абхазии 29 декабря 2015 года. В список включены 1535 объектов.Планируется,что в течение трех лет список пополнится до 2500 объектов.
Каким был 2016 год в культурной и общественно-политической жизни Абхазии, с какими планами и надеждами страна вступает в 2017 год и как будут праздновать жители встречу Нового года, читайте в материалах корреспондентов Sputnik Абхазия.
Ежегодно в третье воскресенье января отмечается Всемирный день религии. В этом году - 15 января.
Пользователи социальных сетей в последнее время активно обсуждают факты уничтожения и порчи городского имущества – разбиты скамейки в общественных местах, с известных скульптур и памятников исчезли детали.
С 1 по 9 января нагрузка на таможенный пост по реке "Псоу" значительно возросла, в сутки российско-абхазскую границу переходили около 17 тысяч человек и более 3 тысяч машин.
Переговоры по урегулированию в Сирии, которые планируется провести в Астане, могут определить, когда произойдет сокращение российских ВКС в САР, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Основные жалобы туристов горнолыжных курортов Сочи связаны с отсутствием единого "ски-пасса", транспортными проблемами и уровнем цен.
О надуманной властями США опасности "русских хакеров" и новых прощальных санкциях администрации уходящего с поста президента США Барака Обамы, рассуждает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.