СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. Биологический, психологический и социальный факторы становятся причинами дорожно-транспортных происшествий, считает клинический психолог, психотерапевт Михаил Григорьев.

"К дорожно-транспортным происшествиям могут вести биологоческие факторы, относящиеся к свойствам нервной системы конкретного человека (его темперамент), психологические факторы (характерологические особенности, высшие психические функции, такие как память, внимание, мышление) и социальные факторы (среда, в которой он проходит соответствующее обучение, прежде чем получить удостоверение водителя: культура, которая присутствует в среде, в которой он живет и развивается)", — пояснил Григорьев.

По словам психотерапевта, если говорить о водителе, как о некоем звене цепи дорога-автомобиль-водитель-среда, то каждый из перечисленных факторов имеет прямое влияние.

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"Человек утром проснулся, а накануне он поздно лег и соответственно плохо выспался. Затем какие-то, возможно, незначительные бытовые конфликты произошли. Все это приобретает накопительный эффект. Дальше он садится за руль, кто-то его подрезает, и вот пошла эта волна возбуждения, пошли какие-то агрессивные тенденции в управлении автотранспортным средством, череда мелких событий, которые напрямую влияют на его индивидуальные психологические особенности", — сказал он.

Опыт изучения психофизиологических особенностей водителя, совершившего ДТП, развит в некоторых западных странах. Эта практика, по мнению психолога Михаила Григорьева, может снизить показатели аварийности.