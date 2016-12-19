СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Договор власти и оппозиции подписан, сказал спикер Парламента Абхазии Валерий Бганба во время брифинга в понедельник 19 декабря.

"Президент Абхазии назначит вице-премьера по предложению Блока оппозиционных сил и представит на рассмотрение две кандидатуры судей Конституционного суда, также представленных Блоком оппозиционных сил", — зачитал пункты соглашения Бганба.

По представлению Блока оппозиционных сил президент представит на рассмотрение Парламента кандидатуру нового генерального прокурора Абхазии, а Народное Собрание изберет четверых членов Центральной избирательной комиссии.

"Блок оппозиционных сил принимает на себя обязательства не требовать досрочной отставки действующего президента Абхазии. Если оппозиция выдвинет требования об отставке президента, то настоящее соглашение прекращает свое действие", — сказал спикер.

Данное соглашение подписано президентом Абхазии, спикером Парламента Валерием Бганба, президентом фонда "АПРА" Асланом Бжания, председателем партии "Амцахара" Алхасом Квициния и председателем ООО "Абзанхара" Нугзаром Ашуба.

Валерий Бганба отметил, что есть конституционные рамки данного соглашения.

"Завтра, послезавтра мы обязаны утвердить список членов ЦИК, что касается судей Конституционного суда, то крайний срок — 22 декабря", — сказал он.

Подписанный президентом, Блоком оппозиционных сил и Парламентом Абхазии документ предусматривает завершение конституционной реформы, направленной на перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти.