Абхазия заинтересована в проекте подводного робота, и хотя пока никакие договоренности об этих исследованиях не заключены, но, видимо, они не за горами, прокомментировал ситуацию корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову директор Института экологии Академии Наук Абхазии Роман Дбар.

Sputnik, Владимир Бегунов

"Марсоход" стоимостью с танк

Робота для исследования морского дна изобрели молодые ученые уральского горного университета Роман Ковязин и Александр Калянов. По их словам, расходы на проект будут сопоставимы со стоимостью танка "Армата", то есть примерно 250 миллионов рублей. Предположительная прибыль от эксплуатации робота может составить до 500 миллионов рублей в год.

"Робот работает по принципу марсохода Сuriosity, — приводят российские СМИ слова Романа Ковязина. — Он будет опускаться на дно, бурить скважины глубиной не менее шести метров и пробы добытого грунта загружать в себя, параллельно проводя анализ. Это будет очень умный робот, который будет сам принимать решения. Ведь на глубине 2000 метров ему никто не подскажет, что и как делать".

Размеры робота — восемь метров в длину и два метра в ширину. Сейчас готов уменьшенный прототип. Предполагается использовать установку для поиска полезных ископаемых на арктическом шлейфе и для исследований Черного моря.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РОМАНОМ КОВЯЗИНЫМ Модель подводного робота

По словам разработчиков, проект не имеет аналогов в мире. Существующие подводные машины в разных странах используются только для видеонаблюдения на глубинах или отбора проб с поверхности.

Робот "Му-му" и его ноу-хау

Официально машина называется БПРК — буровой погружной роботизированный комплекс, но разработчики окрестили его "Му-му".

"Мы берем что-то, везем в водоем, кидаем в воду, чтобы опустилось на дно, — шутит разработчик Роман Ковязин. — Дальше пусть само разбирается".

Умный робот сможет вести исследования на больших глубинах, где вода заражена сероводором. Спущенный с корабля, он сам находит площадку, укрепляется на ней и начинает бурение, забор и классификацию проб. Сейчас такие работы возможны только с помощью больших нефтяных платформ, на которых научная работа ведется, лишь в местах нефтедобычи.

Как говорят ученые, эта техника может найти источники сероводорода на дне и помочь понять их природу.

Погружение у абхазских берегов

Разработчики заявляют, что ведут переговоры с Абхазией о тестовых испытаниях.

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"Они обращались в Абхазский гидрофизический институт, — говорит директор Института экологии АНА Роман Дбар. – Пока даже рамочные договоренности об этих исследованиях не заключены, а они необходимы — технику надо будет перевозить через границу. Но раз уральские ученые делают такие заявления в прессе, значит, они готовы к подписанию таких соглашений".

По словам Романа Дбар, абхазские ученые заинтересованы в этих исследованиях.

"У нас со времен СССР существуют действующие подводные полигоны для подобных работ, береговая инфраструктура, — говорит Дбар. – Мы заинтересованы, чтобы наше оборудование было задействовано, оно способно поднять эту технику, погрузить на глубину и сделать все необходимые служебные манипуляции. К тому же нам важны исследования Черного моря на нашей акватории, которые могут дать новые материалы об экологии и природе глубинных процессов моря".

Сейчас у уральского горного университета проект подводного робота упирается в финансовый вопрос.

"Мы были в Абхазии на конференции и договорились о совместных исследованиях, — говорит руководитель проекта подводного робота, профессор Юлия Логунова. – Но сейчас мы ищем спонсоров для осуществления этого проекта, иначе он останется только на бумаге".

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Заинтересованность уральских изобретателей в испытаниях именно в Абхазии объясняется уникальностью морского дна в Сухуме.

"Это единственное место на черноморском побережье от устья Дуная до Турции, где дно уходит вглубь практически под углом в 45 градусов, – говорит Роман Дбар, — по сути, здесь берег – это край подводного каньона, с пирса можно опустить и протестировать подводное оборудование на двадцатиметровой глубине".

Именно поэтому у сухумского маяка еще в конце сороковых годов был основан филиал оборонного Акустического института Академии Наук СССР, сейчас это Гидрофизический институт Академии Наук Абхазии.