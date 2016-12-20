О том, в каком состоянии пребывает "выездная" педиатрия, корреспонденту Sputnik Бадри Есиава рассказали участковый врач Ольга Быковская и главный педиатр Минздрава Абхазии Ада Абухба.

Абхазская история участкового врача Ольги Быковской, приехавшей в республику из Тверской области, началась в 2009 году на одном из курортов республики, где она познакомилась со своим будущим супругом. Отдых в солнечной стране плавно перешел в семейную жизнь, о чем она совершенно не жалеет.

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По специальности Ольга врач-неонатолог, но устроится в Абхазии по своему профилю не удалось, поэтому начала работать участковым врачом-педиатром в Сухумской детской поликлинике. Сегодня она курирует район Маяка в Сухуме, под ее патронажем более 800 детей от новорожденных и до 16 лет.

День участкового врача разделен на две части. С 9:00 до 15:00 Ольга принимает пациентов в Сухумской детской поликлинике, а со второй половины дня до пяти вечера проводит осмотр детей на выезде.

"Сухум поделен на 17 участков. За ними закреплено 15 врачей-педиатров. На мне район Маяка, где сейчас проживает 811 детей. У нас есть свой транспорт, и мы выезжаем, как по плану, так и по вызову", — рассказала Быковская.

Ольга добавила, что у каждого участкового врача есть вся необходимая информация для работы с пациентами. Все это записано на обменной или диспансерной карте будущих матерей, которые поступают в поликлинику из роддома.

За многие годы работы на Маяке Ольга уже без карт помнит, где живет каждая семья и чем болеют дети. Нередко она сталкивается с тем, что родители без особой охоты встречают медиков у себя дома, и связано это в основном с ограниченными финансовыми возможностями.

Несмотря на то, что каждый осмотр ребенка участковым врачом бесплатный, родителям неудобно оставлять их "без внимания", поэтому им проще не вызывать медиков к себе и лечить детей самостоятельно.

"Я никогда себе не позволяю сказать, чтобы дали деньги, мы это делаем бесплатно, но, если у родителей есть желание отблагодарить, конечно же, я не могу им запретить это сделать. Но это не должно быть поводом для того, чтобы люди к нам не обращались", — отметила Быковская.

Ольга призналась, что бывают случаи, когда она привыкает к ребенку, но при этом утверждает, что любимчиков у нее нет. Все зависит от индивидуальности ребенка, и происходит это сближение на тонком, душевно-психологическом уровне, добавила она.

По словам главного педиатра Минздрава Абхазии Ады Абухба, в каждом районе страны есть участковые врачи-педиатры и патронажные медсестры: в Сухуме и районе - 15 человек, Галском — 1, Гудаутском — 4, Очамчырском — 1, Ткуарчалском —1, Гулрыпшском — 2, Гагрском — 8.

"Если в столице со специалистами особых проблем нет, то в районах, конечно же, положение намного серьезнее. Участковых врачей катастрофически не хватает, из-за этого многие дети в селах не осмотрены. У нас в районах нет специалистов по узкому профилю, нет оборудования, особенно не хватает аппарата УЗИ" — с сожалением отметила Абухба.

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Раз в неделю в Сухумской детской поликлинике проводится прием детей со всех уголков республики для комплексного осмотра.

Самыми острыми проблемами в абхазской педиатрии Абухба назвала отсутствие возможности проведения второго этапа выхаживания больных новорожденных, реанимационной службы и детских инфекционистов.

Основные обязанности участкового врача-педиатра – это профилактические работы, осмотры детей, патронажная служба новорожденных, медосмотры детей декретированных групп, вакцинация.

Пугливые пациенты

Работа с детьми, особенно с теми, кто болеет, всегда связана со многими сложностями, поделилась опытом Ольга. По ее словам, самая неприятная процедура для ребенка – это осмотр горла, от которого он начинает капризничать, плакать и искать спасения у сопереживающих родителей. Поэтому все процедуры больше напоминают игру, а если и родители помогают, то со временем ребенок привыкает к этому и перестает усложнять работу врача.

"Если мама с малого возраста обследует своего ребенка, то они привыкают не только к самим процедурам, но и к врачам. Они уже знают, что будет происходить и не боятся. Но для некоторых детей белый халат как красный уровень опасности, и нередко родители вынуждены помогать нам при осмотре", — поделилась Быковская.

Участковый врач рассказала, что за десять лет работы у нее был один случай с летальным исходом. Вернее, ее годовалого пациента вывезли за территорию Абхазии на лечение в одну из российских инфекционных больниц, где ребенок умер. Это стало большим испытанием для Ольги и, несмотря на то, что прошло три года с тех пор, она часто вспоминает своего маленького пациента.

Самое сложное в работе, добавила Быковская, — это психологическая нагрузка, связанная с мыслями о детях, нуждающихся в ее помощи, что не дает ей расслабиться даже в окружении собственной семьи.

Главное качество врача, по мнению Ольги, — дисциплина и требовательность не только к самой себе, но и к родителям пациентов, что зачастую воспринимается в штыки.

"Я отвечаю за детей, и если родители не выполняют моих предписаний, я могу их и поругать", — строгим тоном подчеркнула Быковская.

Век живи – век учись, считает врач. По ее словам, каждый медик обязан следить за открытиями и нововведениями в медицине, заниматься самообразованием и стараться как можно чаще выезжать за границу на повышение квалификации.



