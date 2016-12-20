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Президент Абхазии Рауль Хаджимба

Хаджимба выразил соболезнование Путину по случаю убийства посла в Турции

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Рауль Хаджимба отметил, что убийство дипломата – нарушение всех общепринятых норм цивилизованного общества и тягчайшее преступление.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю гибели Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Турецкой Республике Андрея Карлова. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"От имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования по случаю гибели Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова. В этот трудный час мы выражаем глубокое сожаление в связи с гибелью выдающегося дипломата и большого патриота своей страны. Скорбим вместе с родными и близкими Андрея Геннадиевича", — отметил президент. 

Убийство дипломата – нарушение всех общепринятых норм цивилизованного общества и тягчайшее преступление. Мы самым решительным образом осуждаем этот террористический акт, подчеркнул Хаджимба.

Вооруженное нападение на российского посла в Турции произошло в Анкаре в понедельник вечером. Андрей Карлов получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался.


Теги:
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