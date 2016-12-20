Четыре представителя оппозиции избраны членами ЦИК Абхазии

СУХУМ, 20 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. Депутаты Парламента Абхазии избрали четверых членов Центральной избирательной комиссии, представленных оппозицией на заседании сессии во вторник 20 декабря.

По словам спикера Народного Собрания Валерия Бганба, избрание членов ЦИК стало первым шагом выполнения соглашения между руководством страны и оппозиционными силами.

"Сегодня мы сделали первый шаг для выполнения соглашения, подписанного между властями и оппозицией. Это очень важно для нас во избежание общественно-политического кризиса и достижения согласия в обществе. Я вас всех с этим поздравляю ", — сказал Бганба.

Депутат Парламента Валерий Агрба пояснил, что в Центризбирком входят 15 человек, из них 7 назначаются президентом, 8 избираются депутатами. Оставшихся четверых членов ЦИК Парламент планирует избрать на ближайшем заседании сессии Народного Собрания.

Избранными депутатами членами ЦИК стали: Гудиса Агрба, Астамур Пачалия, Роман Герия и Вячеслав Квеквескири.



