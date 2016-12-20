22:33 22 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Плиты с фосада кабмина Абхазии упали на проезжую часть

Плиты с фасада здания Кабинета Министров упали на тротуар

© Sputnik.
В Абхазии
Получить короткую ссылку
23150

По словам сотрудников охраны здания, упавшие плиты чудом не задели прохожего.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Несколько плит с фасада третьего корпуса Кабинета Министров по улице Званба, 9 упали на тротуар во вторник 20 декабря.

По словам завхоза здания Сергея Цугуряна, подобные случаи происходили неоднократно.

"Я много раз писал докладные на имя руководителя аппарата Кабинета Министров о том, что необходимо снять эти плиты с фасада и произвести ремонт. Мы также вывешивали надписи о том, что небезопасно проходить под зданием вплотную, но люди рвут эти надписи", — подчеркнул Цугурян.

По его словам, ремонт фасада здания планируется произвести в следующем году.

Плиты с фасада кабмина Абхазии упали на тратуар
© Sputnik.
Плиты с фасада кабмина Абхазии упали на тратуар

"Мы предупредили всех работников о том, чтобы проходили на расстоянии двух метров от козырька здания", — сказал Цугурян.

Работники Кабинета Министров рассказали, что опасаются проходить под зданием и просят как можно раньше провести ремонт фасада. 


Теги:
Абхазия

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Приготовление аджики в селе Ачандара
Аджика из-под камня
Свет, дороги, транспорт: руководители служб Сухума о готовности к зиме
Свет, дороги, транспорт: руководители служб Сухума о готовности к зиме
Какими продуктами запастись на зиму
Зимние запасы: варенье из мандаринов, мед и аджика

Соцсети

Sputnikabkhazia